Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге

В Петербурге при тушении пожара на корвете "Проворный", который строится на "Северной верфи", пострадали двое пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, они оба госпитализированы с ожогами. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести.

Уточняется, что огонь повредил ходовую рубку. Повреждения получила и башенно-мачтовая конструкция. Горит верхняя палуба строящегося корабля, площадь пожара достигла 80 квадратных метров.

Корвет "Проворный" относится к проекту 20385. Длина корабля - 106 метров, ширина - 13. Это второй корабль серии, он строится с 2013 года. В 2019 судно спустили на воду, велась достройка корабля. Передача корвета была намечена на 2022 год.

Сейчас возгорание тушат 89 сотрудников пожарных подразделений.