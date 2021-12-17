В Вологодской области непогода оставила без света почти 6 тысяч человек

В Вологодской области устраняют проблемы с массовыми отключениями электроснабжения в Череповецком, Устюженском и Кадуйском районах. Причиной отключений стали обрывы электросетей в связи с обильными осадками. Без света остались почти шесть тысяч человек.

Энергетики восстановили уже 940 километров линий электропередачи, включили 47 линий и 674 трансформаторные подстанции. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района и на территории Устюженского района полностью.

В регионе решили привлечь для устранения аварий дополнительные силы. Техникой и людьми помогает МЧС и районные лесхозы, они расширяют просеки, снимают ветки с электросетей, убирают упавшие деревья. Для обеспечения электроэнергией отключенных объектов используют дизельгенераторы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ЧП находится на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Энергоснабжающая организация и главы районов на связи каждые два часа.