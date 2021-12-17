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17.12.2021 17:32
Рубрика: Экономика

Новгородские антимонопольщики запретили клинике хвастаться на своем сайте

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде региональное управление ФАС запретило одной из городских стоматологических клиник указывать на своем сайте, что это лучшее медучреждение такого профиля в городе. Отсутствие скромности у клиники антимонольщики посчитали ненадлежащей конкуренцией.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга
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Как сообщает Новгородское УФАС России, согласно действующему законодательству о защите конкуренции, компании не могут голословно указывать в рекламе, что они лучшие или использовать другие подобные абстрактные сравнения. Если компания, действительно, имеет подтвержденное конкурентное преимущество, то надо конкретно писать, на основании чего предприниматель решил, что он лучше остальных.

Анализируя информацию на сайте одной из стоматологических клиник города, сотрудники антимонопольного ведомства увидели, что учреждение указало на своем сайте, что является лучшим, и что там работают самые лучшие врачи.

Администрации клиники специалисты ведомства выдали предупреждение. Медучреждение быстро исправило текст на сайте, поэтому антимонопольное дело по этому случаю возбуждать не стали.

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