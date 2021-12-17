У петербургских бездомных появится свой ресторан

В Петербурге готовится к открытию новый ресторан домашней кухни "Вход с улицы". Концепция и название выбраны со смыслом: новое заведение станет частью большого проекта помощи бездомным.

Петербургская благотворительная общественная организация "Ночлежка" существует уже более 30 лет. С помощью "Ночного автобуса" доставляет людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, горячую еду. Те, у кого нет дома и регистрации, могут помыться в "Неравнодуше" и постирать вещи в "Культурной прачечной", переждать трудные времена в реабилитационном приюте или пункте обогрева. Специалисты "Ночлежки" помогают восстановить документы, найти родственников, оформить инвалидность. А тем, кто хочет вернуться к нормальной жизни, - найти работу.

Новый ресторан "Вход с улицы" будет решать сразу несколько проблем, рассказывает директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.

- Мы все это затеяли по нескольким причинам, - поясняет он. - Во-первых, чтобы люди, которые не могут выбраться с улицы из-за отсутствия востребованной профессии, получили шанс на еще одну жизнь. Во-вторых, чтобы разнести в пух и прах дурацкий стереотип "работать не хотят - сами виноваты". И в-третьих, чтобы у проектов "Ночлежки" был еще один источник финансирования. Вся прибыль будет идти на работу наших реабилитационных приютов и гуманитарных проектов помощи.

Новый ресторан разместится в здании "Бертгольд Центра" в исторической части Петербурга, недалеко от Сенной площади. Сейчас в помещении площадью 200 квадратных метров идет ремонт, открытие намечено на февраль будущего года. Однако для этого необходимо собрать 2,5 миллиона рублей. По данным официального сайта "Ночлежки", за первые сутки было собрано 10 процентов необходимой суммы.

Над концепцией будущего заведения работают известные петербургские рестораторы. Как рассказал корреспонденту "РГ" директор "Общества чистых тарелок" Александр Берковский, кухня будет построена на довольно несложных в приготовлении блюдах, ведь часть работников придется обучать с азов. Однако у них обязательно будут "изюминки" и ресторанная подача.

- Мы хотим сделать конкурентоспособное место, которое впишется в ресторанный ландшафт Петербурга, - подчеркивает он. - Люди будут приходить к нам за вкусной едой. Для нашего заведения концептуально важна идея домашней кухни.

"Вход с улицы" обозначает себя именно как ресторан, а не столовая, поэтому в меню предполагается алкоголь как обязательная часть вечернего сервиса. К тому же само его наличие оказывает влияние на выручку, ведь затеянное предприятие должно приносить прибыль.