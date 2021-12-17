В Александринке выпустили "Процесс" по мотивам романа Франца Кафки

Новости

Предпринимательница из списка Forbes Women арестована до15 февраля 19:49
Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 19:43
Песков призвал не шутить о войне и религии 19:40
Песков рассказал об ожиданиях Запада от президента России 19:34
В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь 19:20
Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами 19:13
Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи 19:12
С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду 19:12
Главой партии ХДС избран Фридрих Мерц 19:06
Сборные из Южной Америки будут принимать участие в Лиге наций с 2024 года 19:05
Лукашенко наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов 18:55
Бастрыкин в Петербурге провел встречу с главой СК Беларуси 18:44
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2% 18:26
В Москве проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным 18:21
Крамаренко выиграла турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" 18:21
В Госдуме проверят учебники русского для иностранцев 18:19
Госдума на год продлила отсрочку выполнения обязательств по купленным до пандемии турам 18:11
Москва встала в 9-балльных пробках 18:02
Власти Москвы разрешили пускать родителей на утренники по QR-кодам 17:47
Путин заявил, что обновление Госдумы идет ей на пользу 17:41
Путин заявил, что разберется с черным рынком разрешений на строительство 17:30
Путин: Бюджет-2022 будет профицитным 17:18
Минск и Москва наметили новые механизмы научного сотрудничества 17:08
Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций 16:53
Россия пока не планирует увеличивать экспорт газа в Европу через биржу 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 18:53
Рубрика: Культура

В Александринке выпустили "Процесс" по мотивам романа Франца Кафки

Текст: Мария Иванова
Аттила Виднянский, один из лидеров современной европейской сцены, художественный руководитель Венгерского Национального театра, выпустил свой второй спектакль на сцене Александринского театра - "Процесс". Премьера по мотивам одноименного романа Франца Кафки составила своего рода дилогию со спектаклем "Преступление и наказание", ранее созданным венгерским мастером на петербургской сцене, и представила если не радикальный, то более чем неожиданный для российской публики взгляд на кафкианский мир.
Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра
Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра

В российской традиции мир Франца Кафки - монотонный, черно-серый мир безысходности более абсурдной, нежели фантастической. Аттила Виднянский поставил в Петербурге спектакль визуально яркий, многоцветный. Обыденные предметы утрачивают здесь свои реальные очертания. Многоэтажный дом соразмерен холодильнику. Огромной, пульсирующей тревожным огнем, оказывается чашка с замершим на лету всплеском кофе. Мир утрачивает реальные очертания. Сценографию и костюмы "Процесса" создали художники Мария Трегубова и Алексей Трегубов. Обыденная реальность разомкнута, расчленена, обманчива и уже не может служить опорой человеку. Мир, в котором оказывается Йозеф К. в лучшем случае эксцентричен, но эта эксцентрика готова взорваться фантасмагорией. Не судебное обвинение, а ирреальный мир надвигается здесь на человека.

Фото: bolshoi.ru
В Большом театре героев кантат XIX века поместили в современность

Главный герой - Йозеф К. - бросается к буфету достать документы, буфет предательски уезжает сторону. Все, что раньше привычно оберегало, будь то домашний уют, размеренная жизнь, справки и документы, все оказывается абсолютно ненадежной защитой. Но Йозеф К. решительно не замечает не только странностей, но и явного уже ведьмовства окружающего его мира. Ни зубных щеток, величиной с бревно, ни перепончатых дамских лапок, ни крысиных усов Судьи. Судья - высокий чин в группе потусторонней нечести. Елена Немзер играет эту роль очень точно и вкрадчиво, на полутонах, как истинный мастер гротеска.

Дядя Альберт, явившийся вроде бы на помощь, предлагает зрителям соленые огурцы и знакомит героя с подозрительными людьми. Игорь Волков ведет свою роль по тонкой грани подозрения. Что-то с этим человеком в белой шляпе не так, не те у него намерения, не ради спасения племянника он явился, а так - в свое удовольствие поучаствовать в общем хороводе нелепой ситуации.

Аттила Виднянский уводит "Процесс" именно в традицию фантасмагории и глумления над человеком, ставит Кафку как Булгакова и Гофмана. Человеческие драмы здесь вершатся под аккомпанемент писающей в эмалированный горшок белой, бутафорской собачки. Отдельной новеллой становится в спектакле история коммерсанта Блока. Эта роль Валентина Захарова из тех, что невозможно забыть. Диапазон - от жесткой рок-эксцентрики до трагедии, портрет героя - от сомнительного типчика, пытающегося обхитрить судьбу до обреченного на гибель в противостоянии судьбе маленького человека.

Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра

Реальность судеб в этом ирреальном, сновидческом мире, где пластика героев подчеркнуто хореографична, где есть танец с подушками, явлена драматически, психологически отчетливо.

В чем же дилогия с "Преступлением и наказанием"? В том, что Йозеф К. наследует мир, которые достался ему уже после преступления Раскольникова. Человек стоит перед высшим законом, как в притче "У Врат закона", а это одна из важнейших сцен спектакля, но объяснить ему этот закон уже никто не может.

Фото: Полина Назарова
В воскресенье завершается театральный фестиваль NET

Перед премьерой Аттила Виднянский говорил, что ждать от его спектакля актуальных политических смыслов не следует. Он не о системе государственного правосудия, не о машине любой государственной власти. Действительно, не об этом. Но он о том, что внутреннее сопротивление мороку мира возможно, необходимо. И это в отличие от философии романа Кафки.

Йозеф К. в пижаме, похожей на арестантскую робу, в огромном, длиннополом пальто романтического героя проходит сквозь череду случайных связей, собственное утраченное детство, никакую собственную жизнь. Но он разрывает грубую оберточную бумагу, в которую его уже было и упаковали, и надпись написали. Ивану Трусу удается то, что дорого стоит, ему удается показать движение души героя. Это - пробуждение. Как величайшую ценность Йозеф К. прижимает к груди маленького мальчика, самого себя из воспоминаний. И уже не пытается понять логику этого рядящегося цветным мира. Йозеф от всего этого бежит. Стражи ловят его, волокут в темную пропасть за черной дверью. Дверь захлопывается.

Но финал спектакля, не эта точка, а многоточие. Йозеф К. уже изменился, - в нем уже есть стремление выбраться из этого морока.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: Украинский народ останется братским для России
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 58,2%
Набиуллина спрогнозировала инфляцию по итогам года
МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности
Сбежавший польский солдат заявил, что военнослужащие убили двух волонтеров
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"