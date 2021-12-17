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17.12.2021 13:37
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из-за неубранного снега возбудили два уголовных дела

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

В Петербурге заведено сразу два уголовных дела в связи с травмами людей, полученных от падения на них снега и льда с крыш. Еще по двум другим инцидентам проводится доследственные проверки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по городу.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В понедельник, 13 декабря, после обрушения снега с кровли дома на набережной Мойки в тяжелом состоянии была госпитализирована молодая женщина. Подобный случай произошел в тот же день на 3-й Советской улице, где под удар попал мужчина 1961 года рождения. Дела возбуждены по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Через два дня, 15 декабря, история повторилась: на мужчину упал снег с кровли на Большом проспекте, на женщину - наледь с крыши дома на улице Рубинштейна.

"Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений Главное следственное управление по Санкт-Петербургу рекомендует принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию подведомственной территории и предупреждает об ответственности, в том числе уголовной за ненадлежащее исполнение обязанностей", - написано на сайте Главного следственного управления СК по Петербургу.

Петербуржцев просят быть аккуратными при передвижении и сообщать о случаях ненадлежащей уборки крыш и дворов дежурным коммунальным службам, или обращаться к следователям.

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