На "Северной верфи" в Петербурге загорелся строящийся корабль

В Петербурге на заводе "Северная верфь" произошел пожар. Горит строящийся корвет, сообщает РИА Новости о ссылкой на представителей экстренных служб.

По предварительным данным, речь идет о корабле проекта 20385 "Проворный". Он спущен на воду в 2019 году, и на верфи велась его достройка. Передача флоту корвета "Проворный" намечена на следующий год.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, горит верхняя палуба. Сведения о пострадавших противоречивые. РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб и работников судоверфи отмечает, что по предварительным данным пострадавших нет. В то же время, ТАСС со ссылкой на данные скорой помощи утверждает, что пострадали три человека.