В Петербурге выявили двух носителей штамма "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух петербуржцев, вернувшихся из зарубежных турпоездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Один гражданин вернулся с новым штаммом из Доминиканы, второй - из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас оба туриста госпитализированы. Они лежат в отдельных боксах одной из городских инфекционных больниц.

Напомним, сейчас новый штамм "омикрон" выявлен у 25 человек в России. Все они прибыли из зарубежных турпоездок. Пока в стране доминирует штамм "дельта".