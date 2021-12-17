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17.12.2021 14:59

В Петербурге завершился XXVIII фестиваль "Рождественский парад"

Текст: Инесса Суворова
XXVIII фестиваль "Рождественский парад" завершился в Петербурге. На торжественной церемонии закрытия, состоявшейся в Карельской гостиной Дома актера, были подведены итоги и награждены победители во всех номинациях. Гран-при фестиваля получил спектакль Виктора Бугакова по пьесе Гоголя "Игроки", поставленный в театре "ЦЕХЪ".
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

По словам организаторов, в этом году география участников - негосударственных театров и театральных проектов - была представлена как никогда широко. От Санкт-Петербурга на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке страны.

Фото: Катерина Шмидт
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Зрители, которые имели возможность посмотреть работы не только очно, но и онлайн, оставляли в большинстве своем положительные отзывы о спектаклях. Какие-то из них вызвали особенный интерес.

Большая часть постановщиков обратилась к современной драматургии или прозе, а если за основу и брался классический текст - то в какой-то весьма необычной режиссерской интерпретации.

Тематика постановок отлично отражала современную действительность. Например, о кризисе сознания современного человека и утрате коммуникации в современном обществе, рассказали постановки Камчатского театр драмы и комедии "Это всё она" и Сарапульского драматического театра "Исход". Как результат - номинации за лучший дуэт и лучшую работу видеохудожника у Петропавловска-Камчатского, а у Сарапула - лучший актерский ансамбль и лучшая режиссура.

Преодолению одиночества, налаживанию коммуникаций оказался посвящен и детский кукольный спектакль "Дуня, клоун и щенок" театра "Северная сцена" из Нового Уренгоя. Программа театра кукол уже традиционно на "Рождественском параде" подобралась очень сильная. Помимо "Северной сцены", дипломов за лучшие спектакли в этой области удостоились два коллектива из Санкт-Петербурга - театр "Кукольный формат" за "Пиковую даму" и театр "ТриЧетыре" за "Волшебное кольцо".

Фото: БЕЛТА
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Двумя лучшими драматическими спектаклями фестиваля стали постановки из Архангельска и Гатчины. Содружество актёров Архангельска представило "Судьбы Абрамова" (по классической уже прозе одного из ведущих советских писателей-деревенщиков), гатчинский театр "За углом" - "Островки моей памяти" (по прозе современной российской писательницы Ирины Ёлочкиной).

Отдельные актерские работы жюри отметило в трех петербургских постановках. Лучшей ролью фестиваля было объявлено исполнение Виктором Кривоносом роли Михайло Александровича Глова в спектакле "Игроки" театра "ЦЕХЪ", лучшей исполнительницей роли второго плана стала Евгения Сорокина - за роль Мамаши в спектакле "Калека с острова Инишмаан" театра "Закулисье", а Дмитрий Гирев получил спецприз жюри за роли в спектакле "HomoOmon" Независимого театрального проекта.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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