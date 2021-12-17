В Российской национальной библиотеке стартовал проект "Гуманитариум", призванный помочь школьникам, имеющим гуманитарные склонности, определиться с профессиональным выбором.

По данным соцопросов, более 85 процентов девятиклассников не знают, какую профессию выбрать, а более 35 процентов десятиклассников не определились с выбором будущего вуза.

- Именно поэтому вместе с коллегами из РНБ, преподавателями вузов мы разработали комплексную программу, нацеленную на то, чтобы не только рассказать старшеклассникам о гуманитарных специальностях, востребованных современными библиотеками, музеями, театрами, но и научить их тому, как подготовиться к вступительным испытаниям на конкретную специализацию, как сдать творческий экзамен, - говорит руководитель "Гуманитариума", советник генерального директора РНБ по проектной деятельности и развитию Полина-Тереза Давыдова.

Отобрать участников - победителей олимпиад с опытом творческой и исследовательской деятельности - помогала "Академия талантов".

- Мы, со своей стороны, провели отбор из уже предложенных нам кандидатур, попросив ребят написать творческое эссе, связанное с опытом их жизни, интересами, профессиональными стремлениями. В итоге отобрали 23 человека. Могли бы и больше, но повлияли ограничения, связанные с пандемией, - поясняет руководитель "Гуманитариума".

Российская национальная библиотека стала практически идеальной площадкой для подобного профориентационного эксперимента. Здесь участники проекта общались с учеными, специалистами, занимающимися изучением и сохранением культурно-исторического наследия, театроведами, писателями, сценаристами, проект-менеджерами, маркетологами, экономистами в сфере культуры. Кроме этого, были еще походы в театр, и старшеклассники получили опыт написания отзыва на спектакли.

В результате участники проекта не только обогатили свой интеллектуальный багаж, но и, как многие из них признавались, обрели новый взгляд на привычные вещи и на самих себя. По словам ребят, узнавая про культурный контекст прошлого и настоящего, они пытались понять, кто они: "творцы", "аналитики" или "посредники" между искусством и публикой? И после каждого занятия поражались, как за такой короткий промежуток времени удается отыскать в себе новые стороны.

- Чтобы определить свое место в мире, в том числе профессиональное, нужно изучить себя, разобраться в том, кто я есть. Многие люди, увы, не могут решить эту задачу на протяжении всей свой жизни… Кроме того, следуя теории Константина Станиславского, мы пытались донести мысль: если вы умеете управлять собой, то в конечном счете будете успешно и профессионально играть любые социальные роли, - говорит Полина-Тереза Давыдова.

Участнице "Гуманитариума" Насте Мокшанихиной семнадцать лет, она учится в 11-м классе. С восьми лет занимается в театральной студии, мечтает стать актрисой. Правда, как сама признается, с определенных пор у нее стали появляться сомнения в своем выборе. И придя на эту программу, она поняла, что кем бы ни в итоге ни стала - актрисой, искусствоведом, специалистом в смежной области, - все равно получит много возможностей для реализации своего потенциала.

Чему еще научило участие в проекте? По словам Анастасии, теперь она каждое свое действие пытается понять и осмыслить. И тогда определенные трудности сегодняшнего дня начинают восприниматься не как бесполезная трата времени, а как этап, который необходимо преодолеть, чтобы дальше сделать что-то большее.

- Честно говоря, я испытывала минимум ожиданий в отношении проекта, - признается еще одна участница проекта - восемнадцатилетняя Юля Лубкина, ритм-гитаристка рок-группы "Команда Камчатка". - Предполагала, что это нечто вроде очередного тренинга. И была очень обрадована, когда все оказалось гораздо шире и объемнее. Темы лекций были такие, какие я даже не могла себе и предположить. К примеру, мы часто обращались к философии, это оказалось очень полезно и заставило меня задуматься насчет своей роли в культурном творчестве. Пока я чувствую себя в большей степени "посредником", нежели "творцом".

С профессиональным выбором Юля определилась точно: будет поступать в СПбГУ, хочет стать искусствоведом. По ее словам, так она сможет заниматься и критикой, и выставочной деятельностью, которая ее очень привлекает. Музыка останется хобби, но кто знает, что будет дальше: время покажет.

Еще одна слушательница "Гуманитариума", девятиклассница Даша Большакова, рассказала, что после участия в проекте стала гораздо меньше времени уделять соцсетям.

- Поймала себя на мысли: бессмысленно листая фотографии в соцсетях, я иду по пути наименьшего сопротивления и заставляю себя не думать, - говорит Даша. - И поняла, что это время можно использовать с гораздо большей пользой - хотя бы для того, чтобы проанализировать свои поступки и поведение других людей...

После окончания пилотной части "Гуманитариума" его участники получили "домашнее задание" - придумать творческие проекты в сфере своих интересов и предполагаемой будущей профессии.

Настя Мокшанихина задумала подкаст "Контекст" - интервью с интересными людьми о ключевых проблемах искусства, науки, культуры. Проект Юли Лубкиной - творческий вечер в стенах РНБ, посвященный Виктору Цою. Десятиклассница Анна Редько увлекается лингвистикой, ее проект - исследовательский, посвящен структуре заимствований иностранных слов в русском языке. А Дарья Большакова задумала выставку "Три морские стихии". По ее словам, участие в "Гуманитариуме" позволило ей попробовать сделать свой первый настоящий экспериментальный проект.

- Мне нравится посещать с друзьями выставки в современных общественных пространствах. И я предлагаю устроить в новом здании РНБ на Московском проспекте выставку, посвященную писателям-маринистам и чувству моря. Чтобы каждый мог ощутить вдохновение, которое чувствовали они. Первый зал будет посвящен "Алым парусам" Александра Грина, второй - покорению Арктики, в нем даже температура воздуха должна быть понижена, чтобы у посетителя создавалось ощущение арктического холода. Третий зал, про теплые моря, предполагается оформить тропическими декорациями…

Организаторы "Гуманитариума" намерены осуществить лучшие инициативы его участников в пространстве Российской национальной библиотеки. Хотя, разумеется, не все предложенные проекты выполнимы в полном объеме. Авторы лучших кейсов получат сертификаты от РНБ на целевое поступление в петербургские вузы.