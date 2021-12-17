На Кубани школьница ранила ножом одноклассника из-за шутки о бровях

В Ейском районе Краснодарского края полиция организовала проверку происшествия в одной из школ: восьмиклассница ударила ножом сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В отделе МВД по Ейскому району материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка", - уточнили "РГ" в правоохранительном ведомстве.

Информация о происшествии появилась сегодня в соцсетях. Тринадцатилетняя ученица одной из школ города-курорта Ейска ударила одноклассника ножом в плечо. По предварительным данным, конфликт между подростками вспыхнул после того, как мальчик якобы посмеялся над обесцвеченными бровями одноклассницы. Пострадавшего сразу же отвели в медпункт.