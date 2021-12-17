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17.12.2021 11:51
Рубрика: Общество

Силач из Феодосии установил рекорд РФ по подъему 101-килограммовой гири

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
Фото: Пресс-служба администрации Феодосии

Стронгмен из Феодосии Виктор Андрианов установил рекорд России по подъему гигантской гантели весом 101 килограмм на завершившемся I чемпионате Республики Крым по силовому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
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Судьей взятия рекордного веса был самый титулованный стронгмен России Михаил Кокляев. Он зафиксировал, что Андрианов поднял 101-килограммовую гирю четыре раза, правда, засчитаны только два поднятия, сделанные за 60 секунд.

Еще один рекорд установил спортсмен из Феодосии Юрий Тишков, который стал первым в России стронгменом с нарушениием опорно-двигательного аппарата. В дисциплине логлифт он трижды за минуту поднял бревно весом 62 килограмма, а также за минуту четырежды пробросил 80-килограммовый камень через планку. Результаты, показанные Юрием, стали рекордными и будут ориентирами для следующих спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

"Крымскую республиканскую федерацию силового экстрима" феодосийцы Виктор Андрианов, Евгений Мельник, Егор Щекин, а также симферополец Сергей Касараба зарегистрировали в январе 2021 года.

В соревнованиях по силовому эустриму, что состялись в селе Приморском, приняли участие 11 спортсменов из Феодосии, Керчи, Симферополя. В категории до 80 килограммов лучший результат показал Роман Малиновский, в категории до 105 килограммов - Руслан Андреев. В весовой категории свыше 105 килограммов бронзовым призером стал Максим Сидоров, а четвертое место занял Дмитрий Сенченко.

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