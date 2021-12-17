Таврическую набережную в Балаклаве закроют для машин и пешеходов

Движение транспорта и пешеходов по Таврической набережной Балаклавы будет закрыто на время реконструкции в рамках создания яхтенной марины. Об этом сообщил гендиректор компании-подрядчика ПАО "Мостотрест" Александр Подерегин.

- Во время работ на Таврической набережной проход и проезд по ней будет закрыт, так как это территория стройплощадки, - цитирует Подерегина пресс-служба компании. - При этом подземный музейный комплекс "Балаклава" продолжит принимать посетителей, о чем достигнуты договоренности с руководством объекта.

Он уточнил, что жителей Таврической набережной и улицы Мраморной, а также предпринимателей, которые ведут деятельность в этом районе будут пропускать по графику движения, в "технологические окна". Скорая помощь, пожарные бригады и другие экстренные службы смогут проехать по первому требованию.

По словам Подерегина, стоит задача сделать все работы качественно и в срок с минимальным дискомфортом для местных жителей. Поэтому компания рассчитывает на понимание горожан и готова к диалогу с ними по всем сложным вопросам.

О сроке, на который будет закрыта набережная, объявят дополнительно.

Напомним, правительство Севастополя накануне объявило о заключении контракта с ПАО "Мостотрест" на строительство Балаклавской яхтенной марины, рассчитанной на 600 судов. Работы начнутся в 2022 году. На первом этапе подрядчик выполнит реконструкцию Таврической набережной, где заменят все инженерные коммуникации - водопровод, газопровод, электросети, канализационные и ливневые коллекторы, отремонтированы причалы и другие гидротехнические сооружения. Также запланировано благоустройство территории. Затем начнется реконструкция набережной Назукина.

- Работы будут вестись как на берегу, так и с воды, но возможность движения маломерных плавсредств и судов сохранится в полной мере. График заезда на стройплощадку спецтехники составлен таким образом, чтобы не создавать пробок, длинномеры будут заезжать в ночное время, - рассказал Александр Подерегин.

Он также уточнил, что шумные работы во время всего строительства марины будут выполнять в дневное время с 8 часов утра до 8 часов вечера. Строительный мусор будут утилизировать на специальных полигонах.