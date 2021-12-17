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17.12.2021 16:28

Ученые ЮФУ исследовали загрязнение экосистемы реки Дон

Ученые Южного федерального университета и Южного научного центра РАН исследовали природные и антропогенные факторы экосистемы дельты реки Дон и устьев малых рек бассейна Азовского моря, которые определяют адаптивный потенциал растений-макрофитов к воздействию тяжелых металлов на примере рогоза Лаксмана.
Фото: Пресс-служба ЮФУ Фото: Пресс-служба ЮФУ
Фото: Пресс-служба ЮФУ

По результатам исследования гидроморфных почв установлены превышения валового содержания ряда металлов над регламентируемыми предельно-допустимыми концентрациями. По словам ученых, металлы имеют антропогенный источник поступления, обусловленный близостью к населенным пунктам береговой зоны устья реки Дон и малых рек, деятельностью промышленных предприятий Ростовской агломерации и аэротехногенным привносом.

"Мы обнаружили морфометрические трансформации - аномалия пролификация генеративных органов в популяциях сообществ растений Typha laxmannii Lepech (Рогоз Лаксман), произрастающих на территории локальных импактных зон дельты реки Дон. Впервые на тканевом и внутриклеточном уровнях детально изучена структура растений-макрофитов Typhа laxmannii, выросших в условиях загрязнения металлами", - рассказала заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии имени Д. И. Ивановского ЮФУ Татьяна Минкина.

Ученые ЮФУ установили взаимосвязь между накоплением и распределением Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd в растениях рогозов и особенностями тканевой и ультраструктурной организации их надземных и подземных частей.

Фото: Пресс-служба ЮФУ

Исследования растений позволили выявить изменения клеточных мембран, а также основных цитоплазматических органелл в клетках листьев. При этом наиболее существенные изменения ультраструктуры отмечены в тканях листовой хлоренхимы. Ученые считают, что такие изменения способствуют замедлению онтогенетического развития растений и уменьшению их морфометрических параметров в условиях антропогенного загрязнения. В корнях по сравнению с листьями существенных изменений отмечено не было, что говорит о высоком адаптационном потенциале растений рогоза Лаксмана. Результаты работы опубликованы в журнале Plant and Soil (Q1).

"Наше исследование - иллюстрация того, насколько важно изучать естественный фитопотенциал растений для фундаментальных и прикладных целей. Во многих странах, особенно европейских, фиторемедиация успешно и широко применяется как основной прием снижения антропогенного загрязнения почв, которые становятся неспособны обеспечить эффективную нейтрализацию загрязнителей за счет нарушения почвенных функций. Совместно с коллегами из Ереванского университета мы с 2017 года активно проводим исследования по выявлению видов растений, обладающих высоким потенциалом для фитоэкстракции и фитостабилизации тяжелых металлов. В скором времени это позволит разработать новейшие эффективные подходы к оценке устойчивости почв к химическому загрязнению с учетом разнообразия почв, природных условий и уровня загрязнения", - отметила Татьяна Минкина.

В дальнейшем новые подходы и методы, которые применили в своем исследовании ученые ЮФУ, могут быть применены для осуществления почвенно-экологического мониторинга, а также при разработке комплекса мер по регулированию качества антропогенно-трансформированных почв. Также установленные закономерности поступления металлов в растения можно будет применять при разработке подходов к фиторемедиации загрязненных экосистем.

Подготовлено с помощью пресс-службы ЮФУ

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