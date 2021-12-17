В Крыму экс-бухгалтера техникума осудили за хищение 11 млн у студентов

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил к трем годам в колонии общего режима и штрафу 15 тысяч рублей бывшего бухгалтера техникума, которая похитила более 11 миллионов рублей из средств, предназначавшихся для выплат студентам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

- Подсудимая с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, матпомощи и компенсации за питание некоторым категориям учащихся вносила в платежные документы свои анкетные данные и перечисляла часть предназначенных студентам денег на свой банковский счет, - рассказала старший помощник прокурора РК Дарья Бирюк. - Похитив более 11 миллионов рублей, бухгалтер легализовала часть этих денег и купила на них автомобиль.

Криминальными транзакциями подсудимой заинтересовались сотрудники УФСБ. Ей инкриминировали присвоение и легализацию преступно добытых денег.

Помимо срока в колонии и штрафа бывшая бухгалтер не сможет еще один год занимать должности в органах госвласти и муниципалитетах. Правда, учитывая, что женщина исполняет свой материнский долг, в колонию она отправится, лишь когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

Удовлетворен и гражданский иск техникума к бухгалтеру о взыскании похищенных 11 миллионов рублей. Эти деньги будут взысканы с подсудимой после вступления приговора в законную силу.