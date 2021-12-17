В Крыму открылся первый ретрокинотеатр

Новости

Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме 02:32
Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии 01:43
Синоптики предупредили о сильной метели в Москве 01:20
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма 00:56
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
Путин предложил провести форум гражданских проектов 16.12.2021
Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 16.12.2021
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 16.12.2021
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 16.12.2021
Европарламент принял резолюцию по Украине 16.12.2021
В России выросло производство детских товаров 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 02:17
Рубрика: Культура

В Крыму открылся первый ретрокинотеатр

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
В выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя начал работу ретрокинотеатр. На открытии зрителям показали фильм "Человек-амфибия", съемки которого проходили в бухте Ласпи под Севастополем в 1961 году.
В фойе кинотеатра работали интерактивные зоны для зрителей. Фото: Пресс-служба музея героической обороны Севастополя В фойе кинотеатра работали интерактивные зоны для зрителей. Фото: Пресс-служба музея героической обороны Севастополя
В фойе кинотеатра работали интерактивные зоны для зрителей. Фото: Пресс-служба музея героической обороны Севастополя

- Голливуд в свое время не взялся за экранизацию романа Беляева, потому что было технически сложно снимать под водой, - говорит замначальника отдела культурно-просветительской работы музея Елена Шварева. - А наши специалисты из "Ленфильма" и Ялтинской киностудии сделали, казалось бы, невозможное.

Фото: Аркадий Колыбалов
Музею-усадьбе Льва Толстого угрожает крупная стройка

Перед началом сеанса в фойе зрителей ждала выставка старых киноафиш, кино- и фотоаппаратов, работал зал немого кино братьев Люмьер, где крутили самые первые черно-белые фильмы под аккомпанемент фортепиано. Сотрудники музея постарались воссоздать атмосферу кинотеатра 1980-х годов.

В ретрокинотеатре будут показывать фильмы из коллекции Госфильмофонда, а также из фондов Музея героической обороны Севастополя. Как рассказал "РГ" руководитель отдела кинохроники музея Сергей Шуневич, сейчас показы идут в цифровом формате, но вскоре будет установлен пленочный кинопроектор 23 КПК, который позволит просматривать киноархив музея: документальные фильмы о Севастополе, военную хронику, интервью с ветеранами.

- Репертуар будет состоять из немых картин, фильмов до 1936 года, 40-50-х годов и так далее, чтобы каждый зритель мог выбрать для себя период в истории кино, - отметил он. - Перед сеансами планируем также короткие лекции, вступительное слово от наших научных сотрудников.

В коллекции музея есть несколько десятков кинопроекторов, самый старый из них был выпущен в 1924 году в Одессе и предназначался для немого кино. Пленка в нем протягивалась вручную. На нем устроят показ фильма Александра Ханжонкова "Оборона Севастополя" - первого русского полнометражного игрового фильма, который снимался в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе музея, в ретрокинотеатре будут устраивать по три сеанса в будние дни и по четыре - в выходные. Билеты стоят 200 рублей, для льготников - 100 рублей.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вторая мировая война

Главное сегодня

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни
Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме
Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах