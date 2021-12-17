В Крыму открылся первый ретрокинотеатр

В выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя начал работу ретрокинотеатр. На открытии зрителям показали фильм "Человек-амфибия", съемки которого проходили в бухте Ласпи под Севастополем в 1961 году.

- Голливуд в свое время не взялся за экранизацию романа Беляева, потому что было технически сложно снимать под водой, - говорит замначальника отдела культурно-просветительской работы музея Елена Шварева. - А наши специалисты из "Ленфильма" и Ялтинской киностудии сделали, казалось бы, невозможное.

Перед началом сеанса в фойе зрителей ждала выставка старых киноафиш, кино- и фотоаппаратов, работал зал немого кино братьев Люмьер, где крутили самые первые черно-белые фильмы под аккомпанемент фортепиано. Сотрудники музея постарались воссоздать атмосферу кинотеатра 1980-х годов.

В ретрокинотеатре будут показывать фильмы из коллекции Госфильмофонда, а также из фондов Музея героической обороны Севастополя. Как рассказал "РГ" руководитель отдела кинохроники музея Сергей Шуневич, сейчас показы идут в цифровом формате, но вскоре будет установлен пленочный кинопроектор 23 КПК, который позволит просматривать киноархив музея: документальные фильмы о Севастополе, военную хронику, интервью с ветеранами.

- Репертуар будет состоять из немых картин, фильмов до 1936 года, 40-50-х годов и так далее, чтобы каждый зритель мог выбрать для себя период в истории кино, - отметил он. - Перед сеансами планируем также короткие лекции, вступительное слово от наших научных сотрудников.

В коллекции музея есть несколько десятков кинопроекторов, самый старый из них был выпущен в 1924 году в Одессе и предназначался для немого кино. Пленка в нем протягивалась вручную. На нем устроят показ фильма Александра Ханжонкова "Оборона Севастополя" - первого русского полнометражного игрового фильма, который снимался в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе музея, в ретрокинотеатре будут устраивать по три сеанса в будние дни и по четыре - в выходные. Билеты стоят 200 рублей, для льготников - 100 рублей.