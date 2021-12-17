В Крыму запретили массовые мероприятия в новогодние праздники

В Крыму на время новогодних и рождественских праздников запрещено проводить массовые мероприятия в местах большого скопления людей, а также возле новогодних елок. Соответствующие поправки в указ о введении режима повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Муниципалитетам полуострова запретили проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, в том числе возле новогодних елок.

Также, согласно документу, руководителям образовательных организаций (школ и детсадов всех форм собственности) запрещено при проведении новогодних и рождественских мероприятий (это утренники, новогодние "огоньки", отчетные концерты, спортивные выступления) проводить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно. Также не допускается присутствие родителей на таких праздниках.

Отдельным пунктом регламентируется проведение новогодних мероприятий в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры и сельских клубах. Во время таких праздников запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы и игры со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц.

Также исключено проведение анимационных программ в фойе, холлах, где даются новогодние и рождественские представления. Заполняемость зала во время таких мероприятий не должна превышать 70 процентов. А все участники развлекательных программ, в том числе родители, будут допускаться только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе.