В Ростове наградили призеров всероссийского конкурса "Учитель года"

В Ростове-на-Дону состоялось чествование и награждение победителей городского этапа всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года".

"Абсолютным победителем, учителем года города Ростова-на-Дону-2022 стала учитель русского языка и литературы лицея №11 Елена Метелина. Второе место заняла учитель английского языка школы №43 Ольга Серко, а третье - учитель английского языка школы №115 Наира Далогланян" - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Заслуженные награды нашли своих обладателей в номинациях "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Педагогический дебют", "Лучший учитель курса "Основы православной культуры" и "Учитель здоровья".

Лучшие учителя из восьми районов города продемонстрировали современные педагогические практики. В течение двух недель педагоги принимали участие в открытых уроках, мастер-классах, профессиональных дискуссиях. Всего в районных этапах приняли участие 214 ростовских учителей.

"В Ростове-на-Дону всегда с большим уважением и теплом относились к труду педагогов. Конкурс "Учитель года" - это, прежде всего, возможность профессионального взаимодействия и роста. А еще это один из способов популяризации профессии. Поэтому мной принято решение об увеличении призового фонда конкурса", - заявил Логвиненко.