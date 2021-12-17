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17.12.2021 19:39
Рубрика: Власть

В Ростове наградили призеров всероссийского конкурса "Учитель года"

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону состоялось чествование и награждение победителей городского этапа всероссийского конкурса педагогического мастерства "Учитель года".
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

"Абсолютным победителем, учителем года города Ростова-на-Дону-2022 стала учитель русского языка и литературы лицея №11 Елена Метелина. Второе место заняла учитель английского языка школы №43 Ольга Серко, а третье - учитель английского языка школы №115 Наира Далогланян" - сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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Заслуженные награды нашли своих обладателей в номинациях "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Педагогический дебют", "Лучший учитель курса "Основы православной культуры" и "Учитель здоровья".

Лучшие учителя из восьми районов города продемонстрировали современные педагогические практики. В течение двух недель педагоги принимали участие в открытых уроках, мастер-классах, профессиональных дискуссиях. Всего в районных этапах приняли участие 214 ростовских учителей.

"В Ростове-на-Дону всегда с большим уважением и теплом относились к труду педагогов. Конкурс "Учитель года" - это, прежде всего, возможность профессионального взаимодействия и роста. А еще это один из способов популяризации профессии. Поэтому мной принято решение об увеличении призового фонда конкурса", - заявил Логвиненко.

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