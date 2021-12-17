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17.12.2021 17:09
Рубрика: Власть

В Симферополе открыли автобазу военной техники и вооружения Росгвардии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе на территории пункта постоянной дислокации ОМОН "Беркут" Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю введен в эксплуатацию автопарк военной, специальной техники, а также вооружения.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа
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Красную ленту перерезал глава РК Сергей Аксенов, а росгвардейцев поздравил с этим событием командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Турченюк. Возложив цветы к памятнику погибшим при исполнении долга сотрудникам "Беркута", они перерезали символическую красную ленту стратегически важного объекта.

База способна вместить более ста единиц спецтехники. На ее территории размещены контрольно-транспортный пункт, участок слесарно-механических работ, пункты обслуживания техники, складские помещения и стоянку транспортных средств.

- База Росгвардии в Симферополе открылась еще полтора года назад, а сегодня открыт автопарк-стоянка военной специальной техники. Она отвечает всем последним нормам и требованиям жизнеобеспечения и возведена менее чем за три месяца при поддержки Южного округа Росгвардии, - рассказал командир отряда мобильного особого назначения "Беркут" Росгвардии по РК и севастополю полковник полиции Игорь Задорожный. - Здесь будет находиться бронетанковая техника и машины для перевозки личного состава, а также техника для специальных операций. В следующем году ожидается поступление новых машин.

- Надеемся, что после проведенных работ на новой базе будет комфортно нести службу, - сказал глава РК Сергей Аксенов. - Мы ценим вашу работу для охраны безопасности жизни и здоровья крымчан и общественного порядка на территории Республики Крым. Хочу пожелать вам всегда возвращаться домой, где вас ждут семьи, живыми и здоровыми.

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