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17.12.2021 12:08
Рубрика: Общество

Для ямальских больниц закупят аппараты для ночного ЭЭГ-мониторинга детей

Текст: Наталия Швабауэр
В 2022 году в крупнейших городах Ямала (Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске) будут созданы центры ЭЭГ-диагностики маленьких пациентов с подозрением на эпилепсию или подтвержденным диагнозом. Оборудование для них закупят власти округа. В частности, аппараты, позволяющие фиксировать круглосуточную судорожную активность головного мозга, появятся в Салехардской окружной больнице и отделении патологии речи Ноябрьского психоневрологического диспансера.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ночной ЭЭГ-мониторинг - "золотой стандарт" ранней диагностики. Он показывает все скрытые потенциалы мозга, скрытую эпи-активность. Пациентов, нуждающихся в таком исследовании, на Ямале проживает более 600, но пока в медучреждениях доступны лишь аппараты, которые позволяют анализировать дневную активность мозга, - родителям приходится минимум раз в год возить детей за пределы региона для более полной диагностики. Кроме того, не везде есть неврологи-эпилептологи, умеющие расшифровывать полученные результаты.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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С этой проблемой на "прямую линию" к губернатору ЯНАО обратилась жительница Нового Уренгоя Александра Акимова от имени всех мам. По ее словам, короткая, 15-минутная, дневная запись не дает всей полноты картины для дальнейшего лечения.

- Не в первый раз слышу такой запрос, именно поэтому принято решение закупить оборудование для ночного ЭЭГ-мониторинга. Давайте в следующем году с вами встретимся и вместе посмотрим, как отлажен процесс. Сама диагностика для населения будет бесплатной,- заверил ее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам губернатора, привезти в каждый населенный пункт эпилептолога вряд ли получится - такие узкие специалисты на всю страну наперечет. Но у ямальских клиник есть хороший опыт взаимодействия с федеральными научно-медицинскими центрами. Туда отправляются результаты обследования для расшифровки, а дальше семьи консультируют с помощью телемедицины. Этим инструментом надо активно пользоваться.

Масштабное обновление оборудования продолжится и в других больницах Ямала. Всего в 2022 году будет закуплено более 8000 единиц различной техники. Как минимум десять медучреждений получат больше сотни аппаратов для диагностики и лечения детей.

Кроме того, по поручению губернатора со следующего года всем пациентам до 18 лет с сахарным диабетом начнут бесплатно выдавать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Взрослых ямальцев с диабетом, не имеющих инвалидности, обеспечат расходниками к инсулиновой помпе за счет регионального бюджета. Это станет хорошим подспорьем для семей, ведь стоимость материалов выливается в десятки тысяч рублей в год.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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