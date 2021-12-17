На Ямале ввели новые меры поддержки для переселенцев из аварийных домов

В следующем году на Ямале изменят региональную жилищную программу для молодых семей: в ней выделят в отдельную категорию проживающих в аварийных домах. Такие люди получат социальные выплаты вне очереди.

Это поможет им приобрести капитальное жилье на первичном или вторичном рынке, добавив деньги по программе к выкупной стоимости старой квартиры. Аналогичные правила распространят и на участников программы "Сотрудничество" с северным стажем, подчеркнул в ходе "прямой линии" губернатор Дмитрий Артюхов.

Только в Салехарде более 100 семей в 2021 году переехали из аварийного жилья в новое. Но, из-за того что цены на квадратный метр в пандемию подскочили почти вдвое, размер денежной компенсации за квартиры в старых деревянных двухэтажках устроил не всех собственников. У проживающих по договорам социального найма таких вопросов не возникло.

- Я знаю, что проблема остро стоит не везде, а в двух городах - Салехарде и Губкинском. С одной стороны, хорошо, что территории развиваются, туда притягиваются новые специалисты. С другой стороны, объем доступного жилья тает, - прокомментировал ситуацию глава региона. - Как с этим бороться? Строить больше. Думаю, "пар" на рынке недвижимости постепенно осядет, произойдет корректировка цен. А пока мы поддержим наших граждан дополнительными мерами.

Законодательная основа для нововведений уже готова, в январе департамент строительства и жилищной политики ЯНАО займется расчетами необходимых средств. Тем самым власти собираются ускорить темпы сноса аварийного фонда, к 2025 году на полуострове должны расселить миллион ветхих квадратных метров.

Напомним, что программа для молодых семей на Ямале действует с 2005 года. Показатели обеспеченности жильем этой категории населения за последние годы значительно выросли: если в 2018 году улучшить свои бытовые условия смогло 336 заявителей, то в 2021-м - уже около 700. Кроме того, уже более двух лет действует мера поддержки для исключенных из очереди по достижению предельного возраста (36+). В целом в следующем году по программе помощь получат более 800 семей.