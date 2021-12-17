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Рубрика: Общество

На Урал придет снежный циклон из Скандинавии

Текст: Юлия Мякишева

На Европейскую территорию России наступает обширный циклон. Хорошая новость для малоснежных регионов Свердловской и Челябинской областей в том, что циклон переберется за Уральские горы, принося снегопад, которого в преддверии Нового года заждались жители региона.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Недобор осадков на Южном Урале и юге Среднего отметили и синоптики Уралгидрометцентра. Снегопадов не было последние 7-9 дней, а высота снежного покрова держится на уровне начала декабря - 2-8 сантиметров, что ниже нормы.

Как сообщает главный синоптик Галина Шепоренко, норма снега перевыполнена лишь в Пермском крае и на крайнем севере Свердловской области, там в большинстве районов сугробы достигают 30-50 сантиметров.

По словам метеоролога, ситуация в атмосфере меняется. Ближайшие 5-7 дней погоду будет обеспечивать наступающий со стороны Скандинавии циклон. Атмосферные фронты регулярно будут достигать Уральских гор, периодически переваливать за них, принося пока относительно небольшие, зато частые порции снега.

В начале следующей недели, по прогнозам, даже возможны сильные снегопады. К середине недели высота снежного покрова повысится на десять сантиметров. Вместе со осадками придет похолодание: 21-23 декабря ожидается 19-24 градуса мороза ночью, днем будет -16,-21. А на севере Свердловской области ночью температура может опускаться до -28,-33 градусов, днем - до -27.

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