На Урале детскую больницу наказали за тараканов

Прокуратура Свердловской области проверила сообщения местных СМИ, которые писали о тараканах в детском отдалении больницы в Алапаевске, и информация подтвердилась.

Сотрудники надзорного органа и эксперты Роспотребнадзора обследовали медицинское учреждение. "Установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства", - констатируют в пресс-службе прокуратуры.

В отделении провели внеплановую дезинсекцию помещений, а также внесли изменения в график уборку - делать ее теперь станут чаще.

Помощник врача-эпидемиолога привлечен к дисциплинарной ответственности - ему сделали выговор. Кроме того, наказали рублем. Как и саму больницу. "Юридическое и должностное лица оштрафованы на 10 тысяч рублей и пятьсот, соответственно", - резюмировали в прокуратуре.