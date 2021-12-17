Павел Крашенинников представил на Урале законопроект о муниципальной власти

Около двух десятков муниципальных образований Свердловской области лишатся своего статуса к январю 2028 года. Перестройка на местах будет проходить в рамках нового закона "Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти". Законопроект с депутатами и представителям власти региона сегодня обсудил один из разработчиков правового акта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проект нового закона об организации местного самоуправления, подготовленный в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, был внесен в Госдуму РФ 16 декабря. Он предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления для ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления.

Средний Урал стал первым регионом, где документ рассмотрели и высказали свои поправки представители местной власти. Связано это, в частности, с тем, что Павел Крашенников выбран в Госдуму от Свердловской области, к тому же он возглавляет на территории объединение "Депутатская вертикаль".

По данным разработчиков законопроекта, сейчас в стране более 20 тысяч муниципальных образований. В ходе предстоящей реформы примерно половина из них поменяет статус. Перестройка коснется и Среднего Урала, но не в таких масштабах. Сейчас на территории области действуют 94 муниципальных образования, в том числе пять муниципальных районов, пять городских поселений и 16 сельских. По словам председателя регионального Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, около 20 процентов муниципальных образований области будут упразднены. Смена статуса коснется в основном отделенных небольших поселений.

- Их не бросят, а объединят в более понятную систему. В таких поселениях давно не хватает кадров и ресурсов для решения вопросов на местах и власти в подавляющем большинстве случаев адресуют проблемы жителей на вышестоящий уровень, - пояснил необходимость сокращения Павел Крашенинников.

Свердловские депутаты задали разработчику нового закона десятки вопросов. В частности, стоит ли проводить осенью следующего года запланированные выборы в местные органы власти, ведь с 2023 начнет работать новая структура? Вопрос этот предложили решить на местном уровне и не забывать, что до полной перестройки предусматривается переходный период на пять лет.

- Переходный период серьезный - до 2028 года. У нас есть время и возможности сделать так, чтобы эффективность муниципалитетов в результате преобразований не снизилась. Новый закон о местном самоуправлении давно востребован жизнью,- уверена Людмила Бабушкина.

Согласились депутаты и с тем, что востребованы жизнью новые нормы повышенной ответственности глав муниципалитетов. Закон предполагает, что губернатор вправе спрашивать с мэра за эффективность работы и. в случае провала планов и обязательств - увольнять. А вот вопрос, выбирать прямым голосованием или назначать глав муниципальных образований - регионы вправе решать сами.

На обсуждение и внесение своих поправок в новый законопроект у депутатов всех регионов страны не так уж много времени. По словам Павла Крашенинникова, документ планируется вынести на очередное чтение в Госдуму в конце января 2021 года.