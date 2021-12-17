Павел Крашенинников представил на Урале законопроект о муниципальной власти

Новости

Путин призвал не распылять денежный поток, который получает бизнес 15:19
Более 250 мигрантов вылетели вывозным рейсом из Беларуси в Ирак 15:16
Константин Эрнст рассказал, что будет с командой Градского в "Голосе" 15:13
Видео: вышла первая серия нового "Ну, погоди!" 15:04
Вакцинация от коронавируса станет сезонной 15:03
Глава Минздрава рассказал о состоянии заразившихся "омикроном" россиян 15:01
Путин: Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень напряженной 14:55
Росреестр временно приостанавливает работу электронных сервисов 14:45
Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт" 14:44
Власти обсуждают повышение ценовой планки для налога на шикарные авто 14:27
Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в вечерние часы 14:26
Госдума приняла в третьем чтении закон о FAN ID для болельщиков 14:23
Любимова: Критически важно сохранить и развивать госкиностудии 14:05
Доходы киноиндустрии вырастут благодаря расширению программы "Пушкинской карты" 14:04
Число зрителей российского кино в 2021 году приблизилось к 40 млн 14:01
В Петербурге выявили двух носителей штамма "омикрон" 13:53
Ученые считают преждевременным обсуждать опасность "омикрона" 13:50
Названы города России с самыми дорогими комнатами 13:48
Вице-президент "Лукойла" допустил цену на нефть в 380 долларов к 2050 году 13:43
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT 13:41
Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь 13:29
Беларусь призвала Евросоюз решать проблемы с помощью переговоров 13:27
Песков: Извиняться Сокурову не за что 13:23
Число жертв пожара в Японии возросло до 24 человек 13:22
В России будут маркировать детские автокресла и коляски 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 14:23
Рубрика: Власть

Павел Крашенинников представил на Урале законопроект о муниципальной власти

Текст: Светлана Добрынина
Фото: Татьяна Андреева
Около двух десятков муниципальных образований Свердловской области лишатся своего статуса к январю 2028 года. Перестройка на местах будет проходить в рамках нового закона "Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти". Законопроект с депутатами и представителям власти региона сегодня обсудил один из разработчиков правового акта, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проект нового закона об организации местного самоуправления, подготовленный в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, был внесен в Госдуму РФ 16 декабря. Он предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления для ее приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Павел Крашенинников предложил расширить "дачную амнистию"

Средний Урал стал первым регионом, где документ рассмотрели и высказали свои поправки представители местной власти. Связано это, в частности, с тем, что Павел Крашенников выбран в Госдуму от Свердловской области, к тому же он возглавляет на территории объединение "Депутатская вертикаль".

По данным разработчиков законопроекта, сейчас в стране более 20 тысяч муниципальных образований. В ходе предстоящей реформы примерно половина из них поменяет статус. Перестройка коснется и Среднего Урала, но не в таких масштабах. Сейчас на территории области действуют 94 муниципальных образования, в том числе пять муниципальных районов, пять городских поселений и 16 сельских. По словам председателя регионального Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, около 20 процентов муниципальных образований области будут упразднены. Смена статуса коснется в основном отделенных небольших поселений.

- Их не бросят, а объединят в более понятную систему. В таких поселениях давно не хватает кадров и ресурсов для решения вопросов на местах и власти в подавляющем большинстве случаев адресуют проблемы жителей на вышестоящий уровень, - пояснил необходимость сокращения Павел Крашенинников.

Свердловские депутаты задали разработчику нового закона десятки вопросов. В частности, стоит ли проводить осенью следующего года запланированные выборы в местные органы власти, ведь с 2023 начнет работать новая структура? Вопрос этот предложили решить на местном уровне и не забывать, что до полной перестройки предусматривается переходный период на пять лет.

Крашенинников: Решать насчет ограничений по срокам губернаторов будут регионы

- Переходный период серьезный - до 2028 года. У нас есть время и возможности сделать так, чтобы эффективность муниципалитетов в результате преобразований не снизилась. Новый закон о местном самоуправлении давно востребован жизнью,- уверена Людмила Бабушкина.

Согласились депутаты и с тем, что востребованы жизнью новые нормы повышенной ответственности глав муниципалитетов. Закон предполагает, что губернатор вправе спрашивать с мэра за эффективность работы и. в случае провала планов и обязательств - увольнять. А вот вопрос, выбирать прямым голосованием или назначать глав муниципальных образований - регионы вправе решать сами.

На обсуждение и внесение своих поправок в новый законопроект у депутатов всех регионов страны не так уж много времени. По словам Павла Крашенинникова, документ планируется вынести на очередное чтение в Госдуму в конце января 2021 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков назвал вероятный ответ на новые санкции европейцев
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT
В Кремле оценили новые требования к мигрантам в России
ФСБ задержала вербовщика террористов в московском общежитии
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России