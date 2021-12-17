Редакция журнала совместно с Институтом дополнительного образования Свердловской области провела вебинар для школьных учителей Урала, посвященный генералу Михаилу Милорадовичу. Перед аудиторией предстал истинный масштаб личности прославленного военачальника пушкинской эпохи, незаслуженно забытого еще в конце 19 века.

Учителя средних школ - самые преданные читатели "Родины". Именно от них приходят самые искренние отклики на материалы, самые меткие комментарии и интересные предложения. За несколько последних лет журнал стал дополнительным методическим пособием в подготовке занятий, проектов, проведения внешкольных мероприятий. Специально для преподавателей в издании открыта рубрика "Открытый урок "Родины", в которой лучшие российские педагоги и мыслители прошлого и настоящего рассуждают о воспитании и образовании.

Опираясь на опыт успешного сотрудничества, директор филиала "Российской газеты" в Екатеринбурге Сергей Салыгин предложил провести онлайн-встречу редакции журнала с преподавателями Свердловской области. Идею поддержали заведующая кафедрой общественно-научных дисциплин ГАОУ ДПО СО "ИРО" Светлана Токмянина и завотделом развития и продвижения корпоративных проектов института Андрей Расторгуев. Информационным поводом первого вебинара послужил 250-летие графа Михаила Милорадовича, самого популярного генерала периода наполеоновских войн, славе и народной любви к которому завидовали многие герои 1812 года. К сожалению, имя Милорадовича было незаслуженно вычеркнуто из истории. В ноябрьском номере журнала вышел блестящий материал доктора философских наук Семена Экштута "Генерал Михаил Милорадович: "наше все эпохи Пушкина".

Тема вызвала интерес у учителей, и к онлайн-встрече Семен Аркадьевич подготовил много деталей и фактов, которые не вошли в журнальный вариант статьи. Часовое увлекательное повествование о "русском Баярде" прерывалось словами благодарности в чате и завершилось активным обсуждением услышанного.

Кстати, прямо во время вебинара несколько участников дискуссии оформили подписку на журнал.

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