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17.12.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

Свердловчанка отсудила у завода деньги за потерянное здоровья

Текст: Юлия Мякишева

Суд согласился с доводами жительницы Серова о том, что из-за несовершенства технологии на заводе, где она работала, у нее появилась профессиональная аллергическая бронхиальная астма средней степени тяжести, и взыскал с предприятия 250 тысяч морального вреда.

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Женщина работала с 2004 года в калибровочном цехе. В 2014 году ее сократили, а в 2015 году у нее документально зафиксировали заболевание из-за длительного воздействия вредных веществ. С 2019 года ей поставили степень утраты трудоспособности на десять процентов, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Из-за недуга у свердловчанки появилась одышка и постоянный кашель, она стала быстро утомляться, потеряла возможность вести активный образ жизни и заниматься физическим трудом. Вследствие ее материальное положение ухудшилось и она пошла в суд, чтобы взыскать с завода компенсацию за физические и нравственные страдания. В районном суде она пыталась отсудить пятьсот тысяч. Исковые требования удовлетворили частично и взыскали с ответчика половину этой суммы.

Представители завода хотели уменьшить сумму компенсации, потому что, на их взгляд, 250 тысяч были неразумной и несправедливой суммой. Но судебная коллегия обратила внимание на то, что жительница Серова болеет уже давно и должна постоянно проходить курс реабилитации, а работать она может только с уменьшением квалификации, из-за этого она получает меньше, чем смогла бы, будучи здоровой. В итоге, решение суда первой инстанции оставили без изменений.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Экономика Работа Охрана труда Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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