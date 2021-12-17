Свинокоплексы "Сибагро" в Тюмени и на Урале закупили датских хрячков

В начале декабря свинокомплексы "Сибагро" в Тюменской области и на Урале пополнили свое поголовье молодыми поросятами пород ландрас, дюрок и йоркшир от датской селекционной компании DanBred. Почти 200 хрячков, доставленных в Екатеринбург на самолете, уже полностью адаптировались к новым для них условиям проживания.

- Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая - появились очаги африканской чумы свиней, поэтому решение о приобретении поросят далось непросто. Но мы понимаем, что от этого зависит стабильность работы наших предприятий. Совместно с Россельхознадзором и Департаментом ветеринарии были разработаны и реализованы все необходимые меры безопасности на каждом этапе транспортировки поголовья из аэропорта до карантинных участков, - рассказывает директор свинокомплекса "Сибагро" на Урале Владимир Стогний.

После прохождения ветеринарного контроля 42 хрячка отправились на свинокомплекс "Сибагро" на Урале, а 153 - на предприятие в Тюменской области. Сейчас путешественники чувствуют себя хорошо и находятся на карантине под наблюдением ветеринаров.

Материал предоставлен пресс-службой "Сибагро"