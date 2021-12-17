На Урале криминального авторитета обвинили в создании банды в колонии

В Екатеринбурге предъявили обвинение отбывающему срок местному жителю: следствие полагает, что он сколотил в колонии банду и возглавил ее.

Официальные формулировки вменяемых фигуранту статей выглядят так: занятие высшего положения в преступной иерархии обвинения, и организация деятельности экстремистской организации.

Как рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК Свердловской области Дмитрий Аникин, мужчина организовал на территории исправительного учреждения изготовление и распространение предметов с изображением символики экстремистского движения, а также наладил финансирование этой деятельности.

Разоблачили всю схему совместными усилиями ГУФСИН, регионального управления ФСБ и Росгвардии.

В пятницу суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.