Решение Visa не увеличит стоимость платежей для россиян

Решение Visa о введении сбора с банков за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете от $250 в месяц не скажется на стоимости платежей для россиян, сообщил "РГ" председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"С точки зрения цен на прием платежей - нововведение на них практически никак не скажется: во-первых, из-за низких тарифов на использование сервиса, во-вторых, из-за того, что Visa, по сути, берет на себя функции контроля безопасности, которые игроки ранее реализовали сами или покупали у специализированных операторов, - подчеркнул Достов. - В исполнении Visa это должно быть заметно дешевле и эффективнее, так что общие потери из-за мошенничества и затраты на борьбу с ним эффективно должны снизиться".

Директор департамента карточных технологий Росбанка Зинаида Ястребцева поддержала новацию. Банки будут более тщательно мониторить процесс одобрения токенизированных транзакций, считает она.

Как ранее сообщили "Известия", новую платформу для проверки подлинности интернет-трансакций Visa запустила в апреле 2021 года. Из сообщения системы, направленного в банки (его копия есть у "Известий"), следует, что платформа цифровой аутентификации (Digital Authentification Framework - DAF) расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций.

С 23 апреля 2022 года операции в онлайне, которые соответствуют требованиям международного стандарта 3D Secure, станут платными для банков, говорится в бюллетене Visa. В нем уточняется, что комиссии для банков-эквайеров (обслуживающих юрлицо, которое принимает платеж) составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов (выпускающих карты) - $0,005. Вместе с тем ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.

3D Secure - стандарт безопасного проведения операций в интернете, который уже реализован у Visa, MasterCard и "Мир". Он позволяет направить СМС или push-уведомление клиенту для подтверждения платежа. Новая версия сервиса позволяет анализировать уровень риска трансакции: в отдельных случаях не требуется введение кодов. Финансовые корпорации постоянно дорабатывают и оптимизируют этот функционал, улучшая собственные платформы безопасности.