Решение Visa не увеличит стоимость платежей для россиян

Новости

Российские вертолетоносцы планируют вооружить безэкипажными катерами 12:14
Минпромторг предложит повысить экспортную пошлину на лом при росте цен 12:12
Генконсульство: Данных о пострадавших при пожаре в Осаке россиянах не поступало 12:11
В России в 2022 году могут ввести маркировку на автомобильные масла 12:07
Тизер: новые "Миньоны" выйдут ближайшим летом 11:54
Александр Цекало снимет мистический сериал о крушении Титаника 11:48
Ученые объяснили, почему женщины более склонны к мигрени 11:47
42-летняя актриса и певица Таня Мендоза расстреляна на глазах у детей 11:42
Польский военный попросил политическое убежище в Беларуси 11:31
МИД КНР: Пекин будет защищать безопасность в мире на основе консенсуса с РФ 11:27
Средний лимит по кредиткам в России побил рекорд 11:24
Сохранение Брестской цитадели позволяет надежно хранить историческую правду 11:22
В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови 11:11
Как предпрофессиональное обучение помогает столичным школьникам 11:10
В небоскребе "Москва-Сити" сорвался лифт с пассажиром 11:04
Новые системы преодоления ПРО разработают для гиперзвуковых блоков 10:51
Ученые из Удмуртии разработали "спецварежки" для защиты рук снайперов 10:47
В Главном управлении Росгвардии по Москве подвели итоги работы за год 10:46
Умер создатель трансформеров Генри Оренштейн 10:45
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Премиум" 10:44
МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации 10:29
Продлены меры поддержки туроператоров для выплат по отмененным турам 10:29
Родственников погибших на "Листвяжной" обеспечат бесплатным лечением 10:27
Два человека пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы 10:16
Трассу М-12 до Казани построят в срок, несмотря на подорожание проекта 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 11:43
Рубрика: Экономика

Решение Visa не увеличит стоимость платежей для россиян

Текст: Анастасия Алексеевских
Решение Visa о введении сбора с банков за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете от $250 в месяц не скажется на стоимости платежей для россиян, сообщил "РГ" председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

"С точки зрения цен на прием платежей - нововведение на них практически никак не скажется: во-первых, из-за низких тарифов на использование сервиса, во-вторых, из-за того, что Visa, по сути, берет на себя функции контроля безопасности, которые игроки ранее реализовали сами или покупали у специализированных операторов, - подчеркнул Достов. - В исполнении Visa это должно быть заметно дешевле и эффективнее, так что общие потери из-за мошенничества и затраты на борьбу с ним эффективно должны снизиться".

Фото: iStock
Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

Директор департамента карточных технологий Росбанка Зинаида Ястребцева поддержала новацию. Банки будут более тщательно мониторить процесс одобрения токенизированных транзакций, считает она.

Как ранее сообщили "Известия", новую платформу для проверки подлинности интернет-трансакций Visa запустила в апреле 2021 года. Из сообщения системы, направленного в банки (его копия есть у "Известий"), следует, что платформа цифровой аутентификации (Digital Authentification Framework - DAF) расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций.

С 23 апреля 2022 года операции в онлайне, которые соответствуют требованиям международного стандарта 3D Secure, станут платными для банков, говорится в бюллетене Visa. В нем уточняется, что комиссии для банков-эквайеров (обслуживающих юрлицо, которое принимает платеж) составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов (выпускающих карты) - $0,005. Вместе с тем ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже $250 и выше $15 тыс.

3D Secure - стандарт безопасного проведения операций в интернете, который уже реализован у Visa, MasterCard и "Мир". Он позволяет направить СМС или push-уведомление клиенту для подтверждения платежа. Новая версия сервиса позволяет анализировать уровень риска трансакции: в отдельных случаях не требуется введение кодов. Финансовые корпорации постоянно дорабатывают и оптимизируют этот функционал, улучшая собственные платформы безопасности.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации
ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию