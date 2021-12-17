Сбежавший польский солдат заявил, что военнослужащие убили двух волонтеров

Солдат ВС Польши, который сбежал в Беларусь, заявил о том, что стал свидетелем убийства двух волонтеров польскими солдатами. Соответствующее заявление он сделал каналу "Беларусь-1".

"Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал спрашивать, куда вы их (мигрантов - прим. ред.) ведете, а пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации", - сказал он.

Ранее белорусские власти сообщили о том, что польский военный перешел границу и попросил политическое убежище в Беларуси.