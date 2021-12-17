Торговая сеть "Лента" приобретает онлайн-магазин продуктов "Утконос". Сумма сделки составляет 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сделка будет осуществлена в форме приобретения стопроцентной доли в ООО "Новый Импульс-50".

"Синергия будет способствовать усилению позиций "Утконос.Онлайн" на рынке e-grocery (продажа товаров повседневного спроса онлайн. - "РГ") и дальнейшему развитию бизнеса компании", - говорится в заявлении. "Утконос" и "Лента" продолжат оказывать услуги под своими брендами, но объединятся в рамках одного онлайн-подразделения Lenta-U.

Это логичный шаг со стороны "Ленты" по усилению своих позиций в развитии онлайн-канала, поскольку "Утконос.Онлайн" - один из ключевых игроков e-commerce на рынке товаров повседневного потребления, с достаточным опытом, уникальными компетенциями и большой лояльной клиентской базой, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" упрочить свои позиции в привлекательном Московском регионе, отметил гендиректор информационного агентства "INFOLine-Аналитика" Иван Федяков. "Положительный эффект налицо. "Лента" воспользуется клиентской базой "Утконоса", а тот, в свою очередь, получит торговые марки и низкие цены "Ленты", что упрочит позиции онлайн-ретейлера в условиях жесткой конкуренции", - подчеркнул он.

Согласно рейтингу Infoline Russia Top Online Food Retail, "Утконос" лишился лидерства на рынке доставки продуктов в 2020 году. Оборот компании с НДС составил 16,4 млрд руб., тогда как у конкурентов - X5 Group и "Сбермаркет" - 21,9 и 20,7 млрд руб. соответственно.