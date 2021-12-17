Закон Смоленской области от 17 декабря 2021 года № 154-з "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Смоленской областной Думой 17 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 58 990 023,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 921 562,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 16 585 872,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 57 867 905,6 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1122 117,7 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году из областного бюджета, в сумме 18 478 418,2 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2022 году, в сумме 18 464 150,0 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2022 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 59 118 660,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 250 278,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 15 010 244,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 63 795 035,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 873 820,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 17 873 820,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 58 979 537,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 255 724,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 63 439 661,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих Целевое назначение) в сумме 2 695 366,2 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 139 123,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 355 373,9 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 17 884 655,8 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2023 году, в сумме 17 870 387,6 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2023 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2024 году, в сумме 17 791 339,2 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2024 году, в сумме 17 777 071,0 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2024 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2024 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области, бюджетами муниципальных районов Смоленской области, бюджетами городских округов Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в областной бюджет:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

Статья 9

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году в сумме 6 208 412,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 6 627 438,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 7 072 934,7 тыс. рублей.

Статья 10

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2022 году в сумме 57 037 796,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 57 175 383,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 60 177 876,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, в 2022 году в сумме 16 822 595,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17 216 005,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 18 424 282,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 10 180 814,1 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 11 869 410,3 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 13 115 726,3 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов областного бюджета в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з "О дорожном фонде Смоленской области":

1) в 2022 году в сумме 10 060 774,1 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 11 600 582,6 тыс. рублей и в сумме 13 115 726,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 19 к настоящему областному закону.

Статья 13

1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 20 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, а также результаты их предоставления, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяются нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области.

3. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 22 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему областному закону.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией Смоленской области.

Статья 14

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2022 году согласно приложению 24 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему областному закону.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя в 2022 году согласно приложению 26 к настоящему областному закону.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление областным государственным бюджетным учреждениям, областным государственным автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 126 040,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 274 827,7 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 1 027 652,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 127 745,4 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 2 454 200,0 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить в составе расходов областного бюджета резервный фонд Администрации Смоленской области:

1) на 2022 год в размере 220 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2024 год в размере 0,0 тыс., рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 19

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему областному закону.

3. Утвердить не распределенный между муниципальными , районами Смоленской области объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2023 год в сумме 453 150,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 569 430,0 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в размере 1,5307665;

2) на 2023 год в размере 1,4290903 и на 2024 год в размере 1,3904789.

Статья 20

1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2022 год в сумме 5 996 928,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 945 987,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 444 234,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение объема субсидий местным бюджетам из областного бюджета по каждому виду субсидии:

1) на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 30 к настоящему областному закону.

Статья 21

1. Утвердить объем иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2022 год в сумме 798 300,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотации бюджетам муниципальных образований Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области и ее распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2022 год согласно приложению 31 к настоящему областному закону.

3. Утвердить объем иной дотации бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в целях поощрения достижения наилучших результатов развития налогового потенциала:

1) на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иной дотации бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика":

1) на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2022 год, в сумме 120 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета по каждому виду иного межбюджетного трансферта на 2022 год согласно приложению 32 к настоящему закону.

Статья 23

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2022 год в сумме 8 698 921,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 9 072100,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 480 536,2 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам по каждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 33 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 34 к настоящему областному закону.

3. В целях предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений Смоленской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений Смоленской области полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в размере 104,891 рубля;

2) на 2023 год в размере 109,086 рубля и на 2024 год в размере 113,450 рубля на человека.

Статья 24

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 25

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 35 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 36 к настоящему областному закону.

Статья 26

1. Установить:

1) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 870105,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 730 982,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2025 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 375 608,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание областного государственного долга:

1) в 2022 году в размере 686 794,5 тыс. рублей, что составляет 1,2 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 1 092 266,2 тыс. рублей, что составляет 1,9 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2024 году в размере 1 136 715,6 тыс. рублей, что составляет 1,9 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 27

1. Утвердить Программу государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 37 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 38 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в составе Программы государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 28

Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2022 год в сумме 4 185 969,2 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 4 354 225,7 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 4 529 171,8 тыс. рублей.

Статья 29

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 141 областного закона от 28 мая 2008 года № 65-з "О бюджетном процессе в Смоленской области", что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в областной закон об областном бюджете в соответствии с решениями начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области являются:

1) поступление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не утвержденных в областном законе об областном бюджете;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации расходов бюджетов;

3) поступление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

4) уплата казенным учреждением пеней и штрафов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов;

6) наличие на 1 января 2022 года остатков ранее полученных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов;

8) распределение зарезервированных в составе приложений 8, 10, 12 и 14 к настоящему областному закону бюджетных ассигнований в объеме 41 079,0 тыс. рублей, предусмотренных для сохранения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, достигнутых при реализации указов Президента Российской . Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на обеспечение месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".

Статья 30

1. Установить, что в 2022 году Управление Федерального казначейства по Смоленской области осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых из областного бюджета, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) авансы и расчеты по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 24223 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей областными государственными бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) гранты в форме субсидий, предоставляемые из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по поддержке сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

4) субсидии на предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности, расположенным и зарегистрированным на территории Смоленской области, а также операции со средствами, полученными при возврате выданных займов, процентов, а также иные доходы в форме штрафов, пеней, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии.

Статья 31

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Смоленской области в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 32

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







