Сохранение Брестской цитадели позволяет надежно хранить историческую правду

Подготовка нового проекта Союзного государства по реставрации и музеефикации Брестской крепости станет в пятницу основной темой заседания комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике. Председатель комиссии Елена Афанасьева подчеркнула, что бережное сохранение объектов героической цитадели над Бугом позволяет, в том числе, отстаивать историческую правду, воспитывать пламенных патриотов своей земли.

Задача парламентариев, уточнила она, "состоит в том, чтобы согласовать с министерствами России и Беларуси все детали финансового обеспечения данного проекта и продолжить реставрационные работы", - информирует БЕЛТА.

Заместитель председателя комиссии Людмила Макарина-Кибак солидарна с российской коллегой. Она уточнила, что в настоящее время в цитадели осталось еще "около десяти объектов, которые нуждаются в реконструкции, реставрации и капитальном ремонте. Мы также поддерживаем и проект "Курская дуга", который будет осуществляться параллельно".

В мемориальном комплексе, судя по новой программе Союзного государства, планируется обновить монумент "Жажда", вход в мемориальный комплекс "Звезда" и расположенные рядом помещения казарм. Кстати, посетителям, по оценке экскурсоводов, требуется минимум два дня, чтобы обстоятельно пройти по экспозициям всей территории, посетить музей обороны, экспозиции "Летопись Брестской крепости", Восточный и пятый форт, Тереспольское укрепление.

Правда, новых музейных экспозиций в ближайшее время в крепости не появится. Зато есть идея сделать в районе руин 44-го стрелкового полка мемориальную зону. Условно проект получил название "Скорбящая женщина" - в память о тех, кто до сих пор оплакивает потерю на войне своих родных и близких.

Словом, планы очень интересные, а главное - парламентская комиссия готова их поддержать, отметил директор комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, выразив надежду, что инициатива депутатов будет одобрена и правительствами обеих стран.

Кстати, буквально накануне здесь прошло заседание Молодежного парламента при ПС союза Беларуси и России. И, конечно, обязательной частью программы стало посещение священного символа несгибаемой воли и мужества советского народа.