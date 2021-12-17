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Рубрика: Общество

Сотрудников Военно-медицинской академии наградили премией правительства РФ

Текст: Юрий Гаврилов
Два сотрудника Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии им. Пирогова стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники. Доцент кафедры военной травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук Мария Волох и начальник кафедры хирургии усовершенствования врачей № 1, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Хубулава отмечены в составе коллектива врачей, цитируем, "за разработку и внедрение и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения больных с заболеваниям, травмами лица и их последствиями".
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

На церемонии награждения Мария Волох сказала, что один из разделов этой работы посвящен пересадке аллогенного комплекса тканей лица, и до сегодняшнего дня остается самой сложной операцией в хирургической технике мировой медицины. "Благодаря современному уровню развития здравоохранения и поддержке правительства удалось реализовать уникальный межведомственный алгоритм взаимодействия учреждений министерства обороны, министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства", - отметила Волох. По ее словам, успешное выполнение операции позволило не только спасти жизнь пострадавшему, но и ресоциализировать его, а также ввести Россию в число тех немногих стран, которые смогли выполнить такую операцию.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Уникальную операцию по пересадке кожи лица провели в клинике Военно-медицинской академии. Подобные хирургические вмешательства в России ранее не проводили. А в мире таких случаев не более двадцати. Наши ученые и врачи впервые разработали уникальный инновационный метод, который позволяет бороться не только с внешними проявлениями рубцовых изменений кожи человека, но и с причинами старения кожи на уровне ее микроструктуры. Главным эффектом от новейшего хирургического способа является полное возвращение больных с травмами лица к полноценной социальной жизни. По заключению попечительского совета Минздрава России, пластика кожи лица одним полнослойным трансплантатом признана приоритетом России в мировой хирургии.

Опять же впервые для совершенствования оказания помощи пациентам с ожогами, травмами лица и их последствиями были разработаны инновационные хирургические технологии, позволяющие добиться максимальных функциональных и косметических результатов лечения, сократить сроки лечения, добиться в отдаленных периодах отсутствия рубцовой ткани.

Разработанный персонализированный подход позволяет составлять индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики рубцовых изменений кожи пациента с помощью клеточной терапии. Для усовершенствования хирургии лица специалисты применили аутологичные фибробласты SPRS. Этот способ позволяет сделать заключение о регенераторном потенциале кожи и разработать индивидуальный подход к каждому пациенту для достижения стойкого эстетического результата. Технология SPRS-терапии не имеет функциональных аналогов в России.

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