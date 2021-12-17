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17.12.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Средний лимит по кредиткам в России побил рекорд

Текст: Матвей Линник

Средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного значения в 74,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Фото: Олеся Курпяева
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Прошлый максимум фиксировался в апреле этого года - тогда средняя сумма ссуды по кредиткам составляла 74,5 тысячи рублей. При этом объемы выдачи карт сократились: в прошлом месяце этот показатель упал на 27,8% до 1,2 млн единиц, объем задолженности сократился на 21% до 89,2 млрд рублей.

По словам гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, снижение объемных показателей вызвано действиями регулятора рынка. "С одной стороны, управляя системными рисками, регулятор повышает коэффициенты риска для расчета капитала банка, что вынуждает большинство банков переходить к более консервативной кредитной политике, сокращая объемы кредитования", - объяснил эксперт.

Кроме того, увеличение Банком России ключевой ставки приводит к росту ставок по кредитам населению, из-за чего продукт становится менее привлекательным, заключил Лагуткин.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки

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