Телеканал Russia Today запустил вещание в Германии, Австрии и Швейцарии

Телекомпания Russia Today (RT) запустила новостной канал на немецком языке, который называется RT DE. Студии находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава бундестага Вольфганг Шойбле сказал: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями". Об этом рассказывается в релизе канала, присланном в "РГ". Там же говорится о том, что в августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей".

В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).

А накануне, сразу после начала вещания на немецком языке, стало известно о закрытии нового канала на YouTube. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, она не может сказать, что это сильно удивило команду телеканала, поскольку RT DE вышел "все-таки в первую очередь не на YouTube, а в эфир - как настоящий большой телеканал". Она отметила, что вещание сейчас доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении.

"Посмотрим, что они будут делать дальше. В том, что у них проснется уважение к свободе слова, я очень сильно сомневаюсь. А вот в том, что немецкий народ и аудитория, которые увидят, как их в основном принадлежащие американцам немецкие СМИ обманывают годами и десятилетиями ... оценят, что им рассказывают совсем другую, настоящую правду, - в этом я не сомневаюсь", - отметила Маргарита Симоньян.

В прямом эфире RT DE будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы

Вещание будет идти через спутник на Европу, включая страны с большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. Смотреть RT DE можно онлайн на сайте и в приложениях на всех мобильных устройствах.