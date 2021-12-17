Телеканал Russia Today запустил вещание в Германии, Австрии и Швейцарии

Новости

Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме 02:32
Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии 01:43
Синоптики предупредили о сильной метели в Москве 01:20
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма 00:56
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
Путин предложил провести форум гражданских проектов 16.12.2021
Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 16.12.2021
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 16.12.2021
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 16.12.2021
Европарламент принял резолюцию по Украине 16.12.2021
В России выросло производство детских товаров 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 02:30
Рубрика: Культура

Телеканал Russia Today запустил вещание в Германии, Австрии и Швейцарии

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
Телекомпания Russia Today (RT) запустила новостной канал на немецком языке, который называется RT DE. Студии находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава бундестага Вольфганг Шойбле сказал: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями". Об этом рассказывается в релизе канала, присланном в "РГ". Там же говорится о том, что в августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей".

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Пушков пообещал добиваться наказания за блокировку российских СМИ

В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).

А накануне, сразу после начала вещания на немецком языке, стало известно о закрытии нового канала на YouTube. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, она не может сказать, что это сильно удивило команду телеканала, поскольку RT DE вышел "все-таки в первую очередь не на YouTube, а в эфир - как настоящий большой телеканал". Она отметила, что вещание сейчас доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении.

"Посмотрим, что они будут делать дальше. В том, что у них проснется уважение к свободе слова, я очень сильно сомневаюсь. А вот в том, что немецкий народ и аудитория, которые увидят, как их в основном принадлежащие американцам немецкие СМИ обманывают годами и десятилетиями ... оценят, что им рассказывают совсем другую, настоящую правду, - в этом я не сомневаюсь", - отметила Маргарита Симоньян.

В прямом эфире RT DE будут транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы

Вещание будет идти через спутник на Европу, включая страны с большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. Смотреть RT DE можно онлайн на сайте и в приложениях на всех мобильных устройствах.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы В мире Европа Германия Общество СМИ и соцсети В мире Европа Австрия В мире Европа Швейцария Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

Главное сегодня

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни
Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме
Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах