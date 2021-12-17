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17 декабря 2021 г.

Закон Смоленской области от 17 декабря 2021 года № 155-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 17 декабря 2021 г.
Опубликован 17 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Смоленской областной Думой 17 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - Фонд) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 13 325 942,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 984 525,5 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 268 655,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 13 325 942,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 863 969,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 055 004,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 13 695 409,0 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 283 431,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 14 886 774,0 тыс. рублей, В том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 14 505 962,8 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 300 153,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14 055 004,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 911 487,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 14 886 774,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 965 265,4 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) в 2022 году согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему областному закону.

Статья 4

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году в сумме 2 207 822,7 тыс. рублей, из них для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 70 478,3 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году Используются Фондом на следующие цели:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной, программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5

Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2022 году в сумме 12 922 892,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 13 632 495,3 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 14 442 317,3 тыс. рублей.

Статья 6

Установить в 2022 году для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Смоленской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский



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