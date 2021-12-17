Закон Республики Тыва от 13 декабря 2021 года № 788-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва 10 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее - бюджет Фонда, Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 972 361,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 7 809 999,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 972 361,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 8 237 585,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 8 237 585,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 725 121,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 8 725 121,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 8 237 585,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 725 121,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере 372 361,4 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используется на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Республике Тыва, за пределами территории Республики Тыва, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Тыва лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в бюджетную роспись бюджета Фонда на 2022 год без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить, что средства, направляемые на расходы на ведение дела страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Тыва, составляют 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







