Ученые: Хурма помогает организму справиться с коронавирусом

Новости

Умер создатель трансформеров Генри Оренштейн 10:45
МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации 10:29
Продлены меры поддержки туроператоров для выплат по отмененным турам 10:29
Родственников погибших на "Листвяжной" обеспечат бесплатным лечением 10:27
Два человека пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы 10:16
Трассу М-12 до Казани построят в срок, несмотря на подорожание проекта 10:08
Депутат Бундестага Шмидт посоветовал властям Германии признать Крым российским 09:56
Госдума расследует причины появления ошибки в законе о школьных онлайн-ресурсах 09:53
Госавтоинспекция выявила 160 водителей каршеринга с подложными аккаунтами 09:47
МИД РФ: У России нет планов продавать оружие талибам 09:39
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода 09:33
В Москве произошел технический сбой на МЦД-1 09:25
В Швеции 500 призывников отправили по домам из-за неуставных отношений 09:17
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году 08:54
В Кузбассе отменили режим ЧС после трагедии на "Листвяжной" 08:52
Десятки пациентов погибли во время пожара в японской Осаке 08:45
В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов 08:15
Вьетнам отменит 7-дневный карантин для привитых иностранцев 07:52
Командующий РВСН: В России создается новый мобильный ракетный комплекс 07:17
Байден: "Омикрон"-штамм будет распространяться в США быстрее "дельты" 06:55
Китай после новых санкций обвинил США в нарушении правил торговли 06:28
На Камчатке убившего мужчину экс-депутата обвинили в браконьерстве 05:55
В Японском море БПК "Адмирал Пантелеев" уничтожил подлодку противника 05:37
Боевики ИГИЛ в 2020 году убили рекордное число людей 05:15
Представитель РФ в ООН назвал Украину проектом "анти-Россия" 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 09:10
Рубрика: Общество

Ученые: Хурма помогает организму справиться с коронавирусом

Текст: Ольга Орлова
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ученые Медицинского университета Нара в Кашихаре (Япония) заявили, что хурма помогает организму справиться с коронавирусной инфекцией.

Фото: iStock
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Scientific Reports. Эксперимент был проведен на хомяках. Основное вещество, которое содержится в хурме, - это танин. Именно танин они стали вводить в рацион грызунов, а затем подвергли их заражению вирусом. После тщательного обследования выяснилось, что та группа подопытных хомяков, которые не получали танин, показала высокий уровень вирусной нагрузки и у них развивалась легочная пневмония. В группе грызунов, получавших танин, случаев пневмонии не зафиксирована, и в целом грызуны второй группы чувствовали себя значительно лучше.

Таким образом исследователи делают вывод, что танин, который содержится в хурме, препятствует размножению вируса, а употребление хурмы уменьшает риск развития тяжелых форм COVID-19. Кстати, помимо танина, в хурме очень много витаминов - А, С, В1, В2, В3, а также фосфор, кальций, калий, железо и натрий.

Ее не зря называют "райской ягодой". С ее помощьюеще древние медики на Востоке заживляли раны, снимали воспаление и жар, излечивали кожные заболевания, выгоняли гельминтов, восстанавливали зрение и нормализовали работу желудочно-кишечного тракта. Есть работы, подтверждающие антиоксидантные свойства хурмы благодаря богатому содержанию флавоноидов), а также противоопухолевые за счет подавления синтеза протеинов и РНК.

Хурма (благодаря нафтохинонам) обладает и выраженным успокаивающим действием, помогает людям с нарушениями сна.

Фото: iStock
Ученые узнали, какая приятная специя снижает уровень сахара в крови

Однако с употреблением вкусного фрукта нельзя переусердствовать. Так, известен случай, когда в желудке женщины образовался комок из волокон величиной с кулак после того, как она съела полтора килограммов хурмы. Вяжущие дубильные свойства танинов в сочетании с обилием клетчатки в хурме потенциально могут угрожать возникновением в органах пищеварения безоарового камня, образованного из свалянных в комок растительных волокон, и, как следствие, - к язвенным образованиям.

Не рекомендуется употреблять хурму также людям с сахарным диабетом из-за большого количества в ней глюкозы, с проблемами щитовидки (в ней много йода), с запорами и больным со спаечной болезнью кишечника или перенесшим свежую операцию на органах брюшной полости.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации
ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год