Ученые: Хурма помогает организму справиться с коронавирусом

Ученые Медицинского университета Нара в Кашихаре (Япония) заявили, что хурма помогает организму справиться с коронавирусной инфекцией.

Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Scientific Reports. Эксперимент был проведен на хомяках. Основное вещество, которое содержится в хурме, - это танин. Именно танин они стали вводить в рацион грызунов, а затем подвергли их заражению вирусом. После тщательного обследования выяснилось, что та группа подопытных хомяков, которые не получали танин, показала высокий уровень вирусной нагрузки и у них развивалась легочная пневмония. В группе грызунов, получавших танин, случаев пневмонии не зафиксирована, и в целом грызуны второй группы чувствовали себя значительно лучше.

Таким образом исследователи делают вывод, что танин, который содержится в хурме, препятствует размножению вируса, а употребление хурмы уменьшает риск развития тяжелых форм COVID-19. Кстати, помимо танина, в хурме очень много витаминов - А, С, В1, В2, В3, а также фосфор, кальций, калий, железо и натрий.

Ее не зря называют "райской ягодой". С ее помощьюеще древние медики на Востоке заживляли раны, снимали воспаление и жар, излечивали кожные заболевания, выгоняли гельминтов, восстанавливали зрение и нормализовали работу желудочно-кишечного тракта. Есть работы, подтверждающие антиоксидантные свойства хурмы благодаря богатому содержанию флавоноидов), а также противоопухолевые за счет подавления синтеза протеинов и РНК.

Хурма (благодаря нафтохинонам) обладает и выраженным успокаивающим действием, помогает людям с нарушениями сна.

Однако с употреблением вкусного фрукта нельзя переусердствовать. Так, известен случай, когда в желудке женщины образовался комок из волокон величиной с кулак после того, как она съела полтора килограммов хурмы. Вяжущие дубильные свойства танинов в сочетании с обилием клетчатки в хурме потенциально могут угрожать возникновением в органах пищеварения безоарового камня, образованного из свалянных в комок растительных волокон, и, как следствие, - к язвенным образованиям.

Не рекомендуется употреблять хурму также людям с сахарным диабетом из-за большого количества в ней глюкозы, с проблемами щитовидки (в ней много йода), с запорами и больным со спаечной болезнью кишечника или перенесшим свежую операцию на органах брюшной полости.