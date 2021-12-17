Ученые объяснили, почему женщины более склонны к мигрени

Появление мигреней во взрослом возрасте может быть связано с уровнем гормонов в утробе перед рождением. Об этом свидетельствуют результаты одного из крупнейших в мире исследований близнецов. Статья опубликована в журнале Frontiers in Pain Research.

Мигрень - одно из самых распространенных заболеваний во всем мире: около 12% людей страдают от повторяющихся приступов головной боли. Однако причины мигрени до сих пор окончательно не определены. Проводившиеся ранее исследования близнецов показали, что это заболевание, по крайней мере частично, является генетическим, и некоторые гены-триггеры уже идентифицированы. Но данные предыдущих работ не дают полной картины и в частности, не объясняют, почему женщины страдают от мигреней вдвое чаще, чем мужчины.

Исследование команды Морган Фицджеральд из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) помогло понять некоторые причины мигрени. Выяснилось, что за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены, а также, возможно, имеют значение "пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов".

Это заключение появилось на основе данных более чем 51 тысячи однояйцевых и дизиготных близнецов, которые участвовали в предыдущих исследованиях Шведского реестра близнецов. Команда исследовала, с одной стороны, есть ли количественные и качественные различия между полами в генетической предрасположенности к мигрени - например, встречаются ли гены-триггеры только у женщин или только у мужчин.

С другой стороны, ученые анализировали информацию о влиянии гормональной среды в утробе матери на появление мигрени во взрослом возрасте. Результат показал, что "существуют небольшие гендерные различия в наследовании риска мигрени". Однако до сих пор неясно, какие именно генетические факторы стоят за этим риском.

Анализ выявил еще один удивительный фактор: за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены. "Мы впервые показали, - говорит Фицджеральд, - что у женщин с братом-близнецом мигрень возникала чаще, чем у женщин с сестрой-близнецом".

Этот факт, по словам ученых, "прямо противоположный тому, что они ожидали увидеть", позволяет заключить: именно пренатальные факторы, связанные с уровнем внутриутробных гормонов, могут способствовать появлению мигреней.

Результаты работы, по словам ученых, дают новые отправные точки для дальнейших исследований. "Чем лучше мы понимаем факторы, способствующие возникновению мигрени, и их гендерные различия, тем быстрее сможем улучшить диагностику и терапию этого заболевания", - говорит Мэттью Пениццон, соавтор работы.