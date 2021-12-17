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17.12.2021 21:17
Рубрика: В мире

Ученые: Риск повторного заражения от "омикрона" в пять раз выше, чем от "дельты"

Текст: Максим Макарычев

Исследование ученых Имперского колледжа Лондона показало, что риск повторного заражения от "омикрона" более чем в пять раз выше, чем от "дельты". Кроме того, согласно выводам экспертов, полученные результаты не выявили никаких признаков того, что он "более мягкий", чем предыдущий вариант коронавируса, как считает медицинское экспертное сообщество.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Выводы ученых основывались на данных лиц, у которых был зафиксирован положительный результат на COVID-19 в Англии между 29 ноября и 11 декабря, предоставленных Агентством безопасности здоровья и Службой национального здравоохранения, сообщает Reuters. Ученые не нашли доказательств, свидетельствующих о том, что "омикрон"-штамм имеет степень тяжести, отличную от дельты, отмечается в исследовании. Проанализировав данные о вакцинации, возраст, пол, этническую принадлежность, регион и дату взятия пробы, ученые пришли к выводу, что "омикрон"-штамм был связан с 5,4-кратным более высоким риском повторного заражения по сравнению с "дельта"-штаммом.

В заявлении ученых Имперского колледжа отмечается, что защита антител от повторного заражения "омикрон"-штаммом после перенесенной инфекции может составлять всего 19%. Ученые также отметили, что исследование еще не прошло экспертную оценку специалистов службы здравоохранения.

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