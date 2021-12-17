Ученые считают преждевременным обсуждать опасность "омикрона"

Говорить об опасности нового штамма коронавируса "омикрон" преждевременно. Об этом заявил руководитель НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Он пояснил, что сейчас этот штамм еще изучается. И если скорость его распространения действительно высокая, то люди им болеют пока не очень тяжело. "На самом деле, еще предстоит понять, насколько он тяжелый. Сегодня мы можем однозначно утверждать только то, что возбудитель появился, и это характерно, после дельты ожидалось появление нового штамма", - сказал ученый. Лиознов также подтвердил, что омикрон будет интенсивно распространяться по стране.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что омикрон выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все инфицированные прибыли из Южной Африки и сейчас находятся под медицинским наблюдением. По словам Голиковой, появление в России нового штамма может усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что у "омикрона" мутаций больше, чем у других штаммов.