Установлена причина краха доколумбовой цивилизации самбаки

Международная команда ученых из Бразилии и Испании в рамках нового исследования установила, что причиной краха прибрежной доколумбовой цивилизации Южной Америки самбаки около 2000 лет назад могло быть резкое снижение уровня моря.

Исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports, а коротко о нем сообщается на сайте Автономного университета Барселоны. Археологические раскопки были проведены на юге Бразилии, в районе современного города Самбаки де Фигейринья.

По его названию в свое время и получила наименование культура самбаки, которая на протяжении многих столетий процветала на побережье современной Бразилии. В предыдущих исследованиях было установлено, что она пришла к внезапному краху, а произошло это около 2000-2200 лет назад.

Археологи попытались найти ответ на вопрос, почему это произошло. В рамках глобального исследовательского проекта ERC-CoG TRADITION ученые провели изотопный анализ останков более чем 300 человек, найденных при раскопках на побережье. Кроме того, свыше 400 различных артефактов были подвергнуты радиоуглеродному датированию.

Полученные результаты позволили уточнить, что в целом этот регион был населен на протяжении примерно от 7000 года до нашей эры до 1000 года нашей эры. Вторая волна "миграции" последовала уже после того, как сюда пришли европейцы. Археологи обнаружили тысячи древних кладбищ, на которых были найдены останки огромного количества рыбы и моллюсков. Последние широко использовались при проведении погребальных ритуалов.

Анализ данных показал, что чуть более 2200 лет назад произошло резкое сокращение численности местного населения. На это указывает тот факт, что значительно сократилось количество найденных артефактов и останков, относящихся к тому времени.

Исследователи установили, что по времени тот период совпадает с периодом, когда было зафиксировано заметное снижение уровня моря. Ученые считают, что это не простое совпадение - вероятно, отступление океана привело к вынужденной реорганизации самого общества.

По словам соавтора работы Алисы Тосо, изменение уровня моря около 2000 лет назад, возможно, привело к поворотному моменту в истории цивилизации самбаки. Этот народ относительно быстро утратил привычную среду обитания, поскольку лагуны и заливы начали сокращаться и стали приносить меньше улова.

Самбаки традиционно считались искусными рыболовами. Вероятно, они неправильно отреагировали на изменение климата и не стали отказываться от акцента на рыбную ловлю. Но последняя больше не могла прокормить большую популяцию людей. Это привело к тому, что мощная культура стала распадаться на мелкие социальные группы, которым впоследствии пришлось рассредоточиться.

Ученые предполагают, что большая часть представителей культуры самбаки ушла вглубь материка или погибла. Незначительная часть населения провела на побережье еще около восьми веков, но потом почти исчезла и она. К моменту прихода европейцев здесь уже не было крупных поселений, а оставались лишь разрозненные небольшие рыбацкие деревни.