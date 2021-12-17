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Рубрика: Власть

В ГД внесен проект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Текст: Татьяна Замахина
Программы суррогатного материнства в России будут доступны только российским гражданам. Это предполагает законопроект, который внесла в Госдуму группа парламентариев.

Инициаторами выступили вице-спикеры палаты от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Это обновленная редакция законопроекта, который уже вносился ранее. Авторы предлагают запретить иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать возможности суррогатного материнства. А все-таки рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России. Василий Пискарев пояснил, что предлагаемый запрет - вынужденная мера. Дело в том, что после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в России, наша страна не может защитить его права. Кроме того, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних.

"А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

В новой редакции законопроекта авторы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка РФ, разъяснил Пискарев. По его словам, это обеспечивает возможность дальнейшего контроля за судьбой указанного ребенка со стороны профильных органов.

В целом принятие такого закона, по мнению главы комитета, необходимо в целях предотвращения правонарушений либо восстановления нарушенных прав ребенка.

Между тем запрет на суррогатное материнство не распространяется на случаи, когда гражданин РФ находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства. Такая норма предложена в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга, пояснил Пискарев.

Прямая речь

Вице спикер Госдумы Петр Толстой:

"Хотелками иностранцев, которые вывозят рожденных в России младенцев далеко не всегда для того, чтобы подарить им счастливое детство, придется пожертвовать. Мы все помним громкие уголовные дела, которые были возбуждены только за последние два года пандемии. По некоторым оценкам, оборот этого рынка в России составляет десятки миллионов долларов в год, которые оседают в карманах посредников.

Вы спросите, почему так долго? Как-нибудь я обязательно расскажу о том, что нам пришлось пройти, с каким лобби мы столкнулись при подготовке законопроекта, но это совсем другая история, поэтому в другой раз.

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Внесенный нами законопроект предусматривает, что рожденные суррогатной матерью для иностранцев в нашей стране дети должны автоматически, то есть по рождению, получить российское гражданство. Эта мера направлена на защиту прав несовершеннолетних, выезжающих за границу, чтобы эти дети могли состоять на учете в консульских учреждениях РФ до достижения ими совершеннолетия, а наши дипломаты могли следить за их судьбой.

Дети - не товар, и мы хотим решительно пресечь торговлю ими, которая сегодня, к сожалению, поставлена на поток. От этой позорной практики давно отказалось большинство стран. И нам пора".

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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