В Госдуме проверят учебники русского для иностранцев

Учебники русского для иностранцев не подлежат экспертизе, и в итоге есть пособия, которые создают негативный образ России или граждан. В Госдуме решили это исправить. Депутаты приняли проект поручения на данную тему.

Госдума поручила профильным комитетам совместно с Минпросвещения и Минобразования проверить учебники русского языка для иностранцев.

В документе говорится, что вопрос изучения русского как иностранного напрямую связан с национальной безопасностью. И от содержания программ обучения напрямую зависит представление приезжих о России и о принятых российским обществом правилах допустимого поведения. Это актуально в отношении тех иностранцев, которые прибывают в нашу страну работать, претендуют на получение гражданства РФ и т.п.

Документ был подготовлен первым замглавы комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. По ее оценке, сейчас эта сфера фактически выведена из-под федерального государственного контроля и надзора.