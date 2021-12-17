В Госдуму внесен проект о лишении свободы за злостные нарушения ПДД

Уголовная ответственность, согласно законопроекту, будет наступать:

- за превышение скорости на величину более 60 км/ч;

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Исключение будет сделано для случаев объезда препятствий.

Такое наказание может быть назначено, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Возможные виды наказания:

- штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

Одновременно судья может лишить виновника права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Ранее на пленарном заседании стало известно, что правительство одобрило проект закона об уголовной ответственности для водителей-лихачей, был получен положительный отзыв. Отметим, что кабмин одобряет поправки при условии отсутствия возражений со стороны администрации президента РФ и Верховного Суда РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принять проект до конца года. Он напомнил, что осталась только следующая неделя. "Это значит - спасенные жизни людей,- подчеркнул парламентарий, - значит, будет больше порядка на дорогах. Представьте себе, какая проблема будет решена".

В понедельник, 20 декабря, по его словам, проект рассмотрит думский Совет. Первое чтение ожидается уже 21 декабря. "Если депутаты поддержат, попытаемся рассмотреть во втором и третьем до завершения работы осенней сессии, которая состоится 22 декабря", - добавил Володин.

Отметим, что законопроект инициировал глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. В число авторов вошли представители всех думских фракций.

По статистике, более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, отметили авторы.