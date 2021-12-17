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17.12.2021 19:00
Рубрика: Культура

В Киноклубе "РГ" премьера "Два детства" - документальный фильм о конфликте поколений

Текст: Валерий Кичин
Киноклуб "РГ" представляет фильм Владимира Головнева "Два детства" - кинонаблюдение за школьниками из маленького уральского города Дегтярска в канун празднования Дня Победы.

Если игровое кино представляет нам жизнь крайне опосредованно - в субъективных образах, созданных (придуманных) сценаристом, режиссером и актерами, то в кино документальном она предстает такой, какая она есть. Конечно, за режиссером - отбор материала и его монтаж, подчиненный его собственному видению материала, интересующей его теме. Но и тема и материал - подлинные, им увиденные здесь и сейчас. Он и сам в процессе съемок не знает, как пойдут события, и весь фильм становится, по сути, открытием все новых сторон нашей общей жизни. Нашего национального характера и его непредсказуемых разворотов.
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Молодой режиссер Владимир Головнев - по рождению сибиряк, начинал снимать в родном Омске, потом долго жил и работал в Екатеринбурге с его давними кинематографическими традициями, сейчас в Москве ведет собственную студию "Игра". На фестивале "Дубль дв@" 10 лет назад с успехом прошел его фильм "Занавес" - наблюдения над жизнью маленького провинциального театра (мы его покажем через неделю в нашей рубрике "Шедевры "Дубль дв@"). Сегодня - "Два детства" - фильм, снятый на Урале.

В Свердловской области чтут память о героическом Уральском танковом корпусе, участнике сражения на Курской дуге, освобождения Орла, Белгорода, Львова, Праги. Имя этого корпуса носит 30-я средняя школа Дегтярска - бывшего шахтерского городка с населением чуть больше 15 тысяч человек. Там каждый год проходит игра в этот Добровольный танковый корпус - такой креативный вид патриотического воспитания. Туда и направилась, заинтересовавшись этим обстоятельством, съемочная группа Головнева: как видится сегодня этот танковый корпус и вся героика Отечественной войны глазами детей, родившихся много позже и никогда не видевших своих героев-прадедов?

- Но главным сюжетом фильма в итоге стала не эта игра, - рассказывает режиссер. - Потому что в те дни близилось 9 мая, и ребята готовились отметить День Победы. Мы договорились с руководством школы о том, что нам дадут один класс, и мы будем снимать все происходящее, но отберем только то, что так или иначе связано с патриотическим воспитанием, с преемственностью поколений. Приехали, сняли квартиру в доме рядом со школой и несколько месяцев сидели на уроках, собраниях, ходили по школе и снимали все, что происходило.

Еще в давнем фильме "Занавес" режиссер использовал метод, когда съемочная группа так надоедала всем своим присутствием, что люди просто переставали ее замечать и вели себя все более естественно. "Наш оператор обладает талантом сливаться со стенкой", - говорил он мне еще во времена фильма "Занавес". Результат поразителен: перед нами на экране течет реальная, незагримированная жизнь. Меня изумило, насколько качественно снята эта жизнь. В игровом кино профессиональные актеры говорят так, что нужны субтитры, чтобы понять их бормотание, - а здесь слышно каждое слово! Режиссер объяснил, что всем участникам съемок были розданы радиомикрофоны, и они с ними жили. Сначала, понятно, контролировали себя, потом и к микрофонам привыкли и тоже перестали их замечать.

От фильма "Два детства" оторваться значительно труднее, чем от иного "художественного". И он заставляет хорошо подумать о том, как поколениям понять друг друга, в чем причины иной раз непоправимого конфликта между ними. Фильм предельно искренен, он исполнен любви к своим героям. Его ценность именно в этой открытости, искренности: то, что умудренные опытом люди тщательно скрывают, здесь говорится честно и впрямую - что у взрослого на уме, у подростка на языке. А без честности друг перед другом мы никогда никуда в этой проблеме не двинемся.

Фото: Планета Информ
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Мне страшно было спрашивать режиссера, сколько материала при таком методе осталось за бортом и улетело в корзину. Оказалось, снято было часов 80 интереснейших наблюдений. В картину вошли 30 минут. Наверняка там осталось еще несколько сенсационных фильмов. Но - уже на другую тему.

Фильм "Два детства" триумфально прошел по многим фестивалям документального кино, в его коллекции наград Приз за драматургическое решение и Спецприз жюри на фестивале "Россия", Приз за лучший телевизионный фильм на фестивале "Победили вместе", Специальный приз на фестивале Makedox...

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