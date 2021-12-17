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17.12.2021 14:08
Рубрика: Общество

В Кремле оценили новые требования к мигрантам в России

Текст: Кира Латухина
Руководство страны работает над созданием максимально комфортных условий для зарубежных бизнесменов и специалистов, работающих в России, и если новые правила создадут проблемы, то будет соответствующая реакция. В этом заверил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/ РИА Новости

"Это не совсем повестка Кремля, это повестка миграционных властей", - пояснил Песков в ответ на просьбу прокомментировать закон, по которому иностранцы, которые приезжают работать в Россию, должны будут проходить медосмотры.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"Президент выступает за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов, инвесторов и специалистов. Президент много делает для этого, много делает для этого и правительство", - констатировал пресс-секретарь главы государства. "Но есть определенные правила, и очень важно, чтобы их можно было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены все необходимые условия - это задачи и функции миграционных властей", - добавил он. "Если с этим будут возникать какие-то проблемы, то соответственно будем реагировать", - заверил Песков.

"Основная задача - это создавать максимально комфортные условия для работы бизнеса и для работы специалистов - и наших, и иностранных", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "В разных странах существуют разные правила, аналогичные правила применяются в достаточно большом количестве стран, если вы там каким-то образом легализуетесь. Здесь такие правила, но если какие-то проблемы будут возникать, конечно же, мы на них будем реагировать", - заключил он.

Общество Соцсфера Миграция Власть Работа власти Президент Администрация Президента Иностранцы в России

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