В международный проект "Территория Победы" вошли 254 музея из 11 стран

- Вы причастны к летописи музейного сообщества, которое историю о Второй мировой войне защищает на фундаменте исторической правды, и не дает ее переписывать, - сказал, открывая форум, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев. - Радует, что курс на сохранение преемственности поколений взяли молодые люди и совсем юные - 15-17-летние школьники. Они говорят на одном историческом языке с учеными и музейными работниками - языке фактов и доказательств.

Мезенцев участников форума назвал партнерами, которые только за 2021 год провели 220 выставок более, чем в 80 музейных центрах 11 стран. Среди самых значимых проектов - выставки-акции "Брестская крепость-герой", "Блокада Ленинграда" и "Сталинградские снайперы". Их, по данным Музея Победы, посмотрели до 100 тысяч посетителей в разных странах.

В 2022 году "Территория Победы" организует акцию "Лица Победы". В ее рамках в дар Музею на Поклонной горе передана реликвия - карандашный рисунок участника Ржевской битвы лейтенанта Василия Соболева. Его портрет и его же копия письма из освобожденного Берлина от 9 июля 1945 года переданы музею "Белорусским культурным центром духовного Возрождения".

На форуме к проекту "Территория Победы" присоединились - музей "Арт-Донбасс" (г. Донецк, ДНР), "Белорусский культурный центр духовного Возрождения", музей городского округа "Город Чита" и музей истории "Новая костромская льняная мануфактура" (г. Кострома).

Тем временем

Историки Беларуси и России представили в Москве совместную монографию "Польский террор в Беларуси в годы Второй мировой войны". Материалы книги собраны на основе ранее засекреченных документов НКВД СССР.

- Уникальность книги заключается в том, что впервые в отечественной историографии собраны архивные данные о польской националистической Армии Крайовой и ее карательных акциях против мирных граждан, советских партизан и Красной Армии на территории СССР, - говорит руководитель Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков. - Проблема в том, что с 90-х годов в Польше ее политическими элитами взят курс на переписывание истории с точностью до наоборот: СССР - разжигатель Второй мировой войны. И в этой дистиллированной лжи Армия Крайова канонизирована как "борец" против нацизма (Германия) и коммунизма (СССР), хотя ее роль однозначна и в укреплении фашизма, и в оккупации СССР в составе войск вермахта. Так, Польша первой в 1934 году подписала договор с Гитлером "о мире", что дало толчок духовного родства нацизма с польским национализмом. В монографии на основе польских источников рассказывается о том, как режим Пилсудского строил унитарное государство, ассимилируя белорусов, украинцев, изгонял их из страны и разрабатывал "программу" выселения евреев на остров Мадагаскар.

После 22 июня 1941 года Армия Крайова по указанию польского правительства в изгнании в Лондоне, служила в составе вермахта в Беларуси. Террор Армии Крайовой с 1939 и до 1952 года был таким, что от ее репрессий белорусов погибло больше, чем поляков от рук бандеровцев. Факт, приводимый в книге: в нацистском вермахте служили 600 тысяч поляков Армии Крайовой, а в составе Красной Армии СССР - 45 тысяч поляков. Это не умаляет подвига польского народа в борьбе против нацизма, но и история не должна быть заложницей пропаганды. А в СССР о польском терроре в Беларуси говорить было запрещено. Теперь, я думаю, пришло время восстанавливать историческую правду. В то числе и силами таких проектов как "Территория Победы".