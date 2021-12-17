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Рубрика: Общество

В Москве прошел конгресс РАН, где обсудили сотрудничество науки и бизнеса

На трибуне РАН - индустриальные партнеры
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Вслед за Общим собранием Российской академии наук, где обсуждали меры борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в том же месте - на Ленинском проспекте, 32 - созвали в четверг, 16 декабря, конгресс "Направления национального научно-технологического прорыва 2030".

Главная тема, если сформулировать образно: как обвенчать науку с бизнесом и наукоемким производством? Ответы на этот вопрос в России ищут с того дня, как бизнес стал у нас признанной формой общественных отношений. А в Год науки и технологий говорили об этом особенно часто и на самых разных площадках, в том числе на недавнем конгрессе в "Сириусе", куда собралось более 3 тысяч исследователей, аспирантов, подающих надежды студентов и даже старшеклассников - победителей грантовых конкурсов и олимпиад.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В большом академическом зале, который способен вместить весь состав объединенной РАН (814 академиков и 1040 членкоров), в начале вчерашнего заседания можно было насчитать человек 25-30 вместе с приглашенными в президиум первыми лицами. А в их числе - министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава "РЖД" Олег Белозеров, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Заявленный накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин быть не смог, вице-премьер Дмитрий Чернышенко ограничился письменным приветствием.

Президент РАН Александр Сергеев, предваряя диалог, сразу обозначил его "нерв". В тех странах, с которыми мы намерены конкурировать и которые хотим побеждать в области технологий, современная инновационная система выстроена очень эффективно. "Крупные компании - основные игроки на рынке высоких технологий - умеют очень эффективно взаимодействовать с наукой, - заявил академик Сергеев. - Умеют усмотреть, где зарождается новое знание, умеют его поддержать и быстро превратить в технологии, технологии - в продукт".

А потом, получив прибыль и сверхприбыль, не скупятся инвестировать ее в науку. "Такая положительная обратная связь между крупным наукориентированным бизнесом и наукой и есть визитная карточка тех стран, с которыми мы хотим соревноваться", - заключил глава академии и призвал коллег и приглашенных докладчиков поделиться примерами успешного взаимодействия науки и бизнеса в нашей стране.

Получив прибыль, не скупитесь инвестировать в науку

На конгрессе, который был организован совместно с обществом "Знание", выступили руководители, ведущие специалисты и эксперты известных в России научно-производственных предприятий и компаний. Велась прямая трансляция, за которой члены РАН могли при желании следить из дома или на рабочих местах. Сколько было таких глаз, неизвестно. Поэтому недоумение и ощущение неловкости за организаторов остается: серьезные по содержанию доклады и выступления звучали в практически пустом зале. Разве нельзя было выбрать помещение, более подходящее и по формату, и по размаху мероприятия?

Общество Наука Экономика Бизнес Наука и образование РАН

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